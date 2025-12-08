¿Cuántas Posadas Son en México? Significado de Cada Día de la Celebración

Falta muy poco para que comiencen las tradicionales posadas navideñas en México, ¿pero sabes cuántas se realizan en total, por qué y cuál es el significado de cada una de ellas?

Aquí en N+ te contamos los detalles de esta celebración, en la que no puede faltar el ponche caliente, las luces de bengala, los dulces y la piñata.

¿Sabías que?

Las posadas son las fiestas representativas que se celebran antes de la Navidad.

Se realizan del 16 al 24 de diciembre para recordar el peregrinar de José y María.

Llegaron con la conquista española, cuando se establecieron festejos llamados “misas de aguinaldo”.

En esos eventos se leían pasajes y se realizaban representaciones alusivas a la Navidad, lo que hoy se conoce como Pastorelas.

También se daban pequeños regalos a los asistentes conocidos como “aguinaldos”.

Luego de la Independencia de México, las “misas de aguinaldo” desaparecieron casi en su totalidad, pero los fieles las rescataron y realizaron en sus propias casas, con lo que nacieron las posadas.

¿Cuántas posadas son y por qué?

En total son nueve posadas, pues cada uno de los días representa un mes de la espera de María para el nacimiento de Jesús, según información de la Arquidiócesis de Azcapotzalco, Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con la Iglesia católica, las posadas además tuvieron un motivo evangelizador, pues en ese mismo lapso de días, “los pueblos prehispánicos se preparaban para celebrar el nacimiento de Huitzilopochtli, en el cual sacrificaban esclavos en honor al dios. Los frailes, para cambiar esta costumbre, crearon festejos en los que se honraba a Cristo tanto de carácter religioso como popular”.

El significado de cada una de las 9 posadas

La Arquidiócesis agregó que según la tradición, cada uno de los 9 días que duran las posadas simboliza un valor en específico:

16 de diciembre: Humildad 17 de diciembre: Fortaleza 18 de diciembre: Desapego 19 de diciembre: Caridad 20 de diciembre: Confianza 21 de diciembre: Justicia 22 de diciembre: Pureza 23 de diciembre: Alegría 24 de diciembre: Generosidad

Por su parte, la UNAM señaló que la celebración de las posadas es uno de los ejemplos más ricos del sincretismo cultural que caracteriza a México, pues además “encarnan la convergencia entre ritos europeos y prácticas festivas mesoamericanas que, con el tiempo, dieron forma a una tradición profundamente arraigada en la vida social del país”.

“A pesar de las variaciones entre la ciudad y la provincia, la función esencial de las posadas permanece: crear espacios de encuentro y fortalecer los lazos comunitarios. La tradición vive porque responde a una necesidad humana fundamental: la convivencia como centro de la vida social. Es esta vocación festiva, reconfigurada con el paso del tiempo, la que mantiene a las posadas como una celebración vigente y significativa para millones de personas en México”, puntualizó.

