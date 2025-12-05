Nuevo Monto para No Pagar Tenencia en CDMX: Estos Autos Aplican para Subsidio Ampliado

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) propuso elevar el límite para exentar el pago de la tenencia vehicular a partir de 2026, por lo que aquí te contamos cuál será el nuevo tope del valor del auto para poder tener dicho beneficio.

El anuncio fue realizado durante la conferencia de presentación del Presupuesto de la Ciudad de México 2026, en la que el secretario de Administración y Finanzas capitalino, Juan Pablo De Botton, dio a conocer los detalles.

¿Cuál es el nuevo monto para no pagar tenencia?

El funcionario local dijo que en la propuesta se eleva el límite para exentar la tenencia vehicular desde 2026; actualmente es de 250 mil pesos, pero aumentará a 638 mil pesos.

Estamos hablando de que se amplía el monto máximo del valor del vehículo, para acceder al subsidio a la tenencia vehicular, de 250 mil a 638 mil pesos con IVA.

Así lo explicó De Botton, quien añadió que también se está proponiendo una simplificación, para que corresponda el valor factura y no tengan que hacerse cálculos más complejos con depreciaciones. “Esto va a beneficiar a más capitalinos”, añadió.

“Beneficios que sí se sienten”

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX también dijo que el Gobierno local considera “que éste es uno de esos beneficios que sí se sienten. Hemos tenido mucha gente en las tesorerías preguntándonos si esto es verdad”.

Añadió que de enero a marzo se podría obtener el beneficio, cumpliendo con las normas de manera muy sencilla y ágil, en las tesorerías y en los módulos de atención de la Secretaría de Movilidad y en las alcaldías.

