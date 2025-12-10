Fiscalía de Michoacán Identifica a Dueño de Camioneta que Explotó en Coahuayana y Dejó 6 Muertos

La Fiscalía de Michoacán identificó al dueño original de la camioneta Dakota que explotó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria, de Coahuayana. El fiscal, Carlos Torres Piña, señaló que la unidad no contaba con reporte de robo.

La camioneta que se utilizó el día de la explosión era una Dodge RAM tipo Dakota, color negro y la cual presuntamente transportaba explosivos. Sobre esto, hoy el fiscal del estado, dijo:

La camioneta utilizada no era robada; identificamos al dueño original de la camioneta Dakota negra, quien nos informó hace tiempo vendió la misma

Señaló que también se investiga el origen y la ruta de los otros vehículos que salen junto a la camioneta, para determinar si hubo más unidades que participaron en el hecho. En los videos que se han dado a conocer se observa un carro blanco que en todo momento está junto a la camioneta negra.

Se tiene el recorrido y la trazabilidad de los vehículos que participaron provenientes de Tecomán, Colima

Hasta el momento, la explosión dejó seis personas fallecidas, así como 11 más con lesiones que están en hospitales de la ciudad. La última muerte fue de un joven de 29 años, confirmada hoy.

