¿Dónde Está el Módulo para Resguardar a Perros Peregrinos Abandonados en La Villa?

Los perros peregrinos son animalitos que llegan junto con los grupos de personas que visitan la Basílica de Guadalupe para cantarle las Mañanitas a la Virgen; sin embargo, los “lomitos” quedan en situación de riesgo. Por ello, habilitaron un módulo donde los resguardarán en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con las autoridades, los perritos llegan sedientos, hambrientos y muchas veces lastimados. Ante esta situación, es necesario brindarles apoyo veterinario, alimento y refugio.

Este año se prevé que alrededor de 13.5 millones de personas acudan al templo mariano para agradecer los favores recibidos o bendiciones durante el año. La gran cantidad de peregrinos también podría representar un número considerable de animalitos abandonados.

Por esta razón, las autoridades implementaron el Operativo Perro Peregrino, donde las cámaras del C5 jugarán un papel importante para ubicar a los animalitos que estén en peligro. Asimismo, especialistas de la Agencia de Atención Animal (Agatan), así como voluntarios, ayudan a identificar casos de abandono.

No obstante, la participación de la ciudadanía también representa una pieza fundamental para que el proceso de ayuda se pueda llevar a cabo y si los refieren al módulo de perros peregrinos, el auxilio será integral.

Tan solo este miércoles, Agatan rescató a cinco perritos, cuatro de ellos requirieron atención por presentar varias lesiones, uno muy grave con herida en una pierna.

¿Dónde se ubica el módulo para resguardar perros peregrinos en la Basílica de Guadalupe?

Las autoridades de la alcaldía Gustavo A. Madero indicaron que se instaló un módulo especial para atender a los perros peregrinos; en este espacio estarán seguros mientras reciben atención médica.

Contaremos con un módulo especial de resguardo para los perritos que encuentres solos, desorientados o siguiéndote mientras avanzas hacia la Basílica.

Por lo que pidieron a las personas que ubiquen a un perro peregrino, de inmediato los lleven hasta este punto o bien, den aviso a las autoridades para que los trasladen hasta el lugar designado.

Nuestro equipo está listo para recibirlos y cuidarlos con cariño y responsabilidad

El módulo para resguardar a perros peregrinos durante las celebraciones en la Basílica de Guadalupe se ubica en:

Fray Juan de Zumárraga, a la altura de la Plaza Comercial “La Morenita”

Mapa con la ubicación exacta del módulo para perros peregrinos. Foto: GAM

¿Qué pasará con los perros peregrinos?

Las autoridades informaron que, luego de ser valorados, los perros peregrinos son trasladados a hospitales o clínicas veterinarias para una revisión médica en:

El Hospital Veterinario de Iztapalapa

La Clínica Veterinaria de Gustavo A. Madero

Los perritos peregrinos son resguardados por Agatan u organizaciones civiles que colaboran con su alimentación y cuidados, mientras se promueve el proceso de adopción.

