Lucero Confirma que Cantará Mañanitas a Virgen de Guadalupe en la Basílica: "Es Un Gran Regalo"

Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe 2025 estarán a cargo de la cantante Lucero, quien confirmó su participación en este hecho de suma importancia para muchos mexicanos que esperan con todo el corazón el 12 de diciembre para agradecer a la “morenita” del Tepeyac.

A través de sus redes sociales, la cantante mexicana informó que será ella quien interprete la melodía para conmemorar la aparición de la virgen; además, aseguró que este honor es un regalo.

Noticia relacionada: Peregrinaciones Basílica 2025: ¿Cómo Denunciar a Comercios Abusivos en Festejos a la Virgen?

Es un gran regalo cantarle con todo mi agradecimiento

Asimismo, Lucero realizó la invitación para no perderse la transmisión del evento para el que miles de peregrinos de diversas comunidades llegan con anticipación y con mucha fe.

Este 11 de diciembre a las 11 de la noche no dejen de ver Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe a través de Las Estrellas

¿Por qué Lucero cantará Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

Lucero es una de las figuras más importantes para la televisión y música mexicana, debido a que su trayectoria se remonta a los 80, cuando era apenas una niña y debutó en programas emblemáticos como “Chiquilladas”.

Luego participó en telenovelas dirigidas al público infantil como “Chispita”, al mismo tiempo que incursionó en la música. En este rubro es conocida por su estilo al interpretar temas pop como “Cuéntame”, “Ya No” o “Electricidad”.

Video: Peregrinos Tienen Sus Propios Protocolos de Seguridad para Visitar a la Virgen de Guadalupe

Sin embargo, Lucero también es conocida por cantar regional mexicano, especialmente mariachi y ranchero. Debido a su amplia y versátil trayectoria, es muy querida por el público mexicano que conoce su amor por la Virgen de Guadalupe.

Lo que amo de mi mes de cumpleaños es poder verte cantándole a la virgencita, dice una fan

Para nosotros también es un gran regalo, verte cantarle a la virgen se ha convertido en uno de mis rituales para sentir que cierro bonito el año, agrega otra fan

¿Qué otros artistas le cantarán a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre de 2025?

Además de Lucero, otros artistas le cantarán a la virgen en la Basílica de Guadalupe para recibir el 12 de diciembre de 2025:

Carlos Rivera

Ana Cirré

Víctor García

Aída Cuevas

Daniela Romo

Alex Fernández

Lucero Mijares

Todos estarán acompañados por el Mariachi Gama Mil. En tanto, Julieta Lujambio, será la conductora del evento.

Este 11 de diciembre a las 11 de la noche no dejen de ver Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe a través de Las Estrellas.

Como cada año, es un gran regalo cantarle con todo mi agradecimiento 💖🌹 pic.twitter.com/vRDQD8pzAC — Lucero (@LuceroMexico) December 10, 2025

Historias recomendadas:

EPP