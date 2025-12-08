Peregrinaciones Basílica 2025: ¿Cómo Denunciar a Comercios Abusivos en Festejos a la Virgen?

Los peregrinos que llegan a la Basílica de Guadalupe 2025 se cuentan por miles, por ello, las autoridades implementan operativos especiales para protegerlos de comercios abusivos en los precios de productos o servicios, incluso, hay establecimientos que un litro de agua lo venden hasta en 100 pesos o un pollo rostizado en 500 pesos. Para evitar estas situaciones, ssí es como pueden denunciar estos casos ante la Profeco.

La Procuraduría Federal del Consumidor implementa cada año el Operativo Basílica, el cual incluye diversas verificaciones para que los peregrinos estén seguros al momento de adquirir algún producto en las inmediaciones de La Villa, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Debido a que es en este recinto al norte de la ciudad, donde miles de personas llegan para festejar en su día a la “morenita” y cantarle sus mañanitas en punto de las 00:00 horas del 12 de diciembre, se despliegan diversos servidores públicos para orientarlos.

El personal se encuentra distribuido en puntos clave del templo mariano y además se instalan módulos donde las personas pueden acudir para solicitar atención o ayuda en caso de que requieran denunciar un caso de abuso.

¿Cómo cuidan a los peregrinos de comercios abusivos en la Basílica de Guadalupe?

Durante las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, principalmente el 11 y 12 de diciembre, se realizan las siguientes acciones de supervisión en lugares de venta de bienes, productos y servicios alusivos a la fecha, tales como:

Florerías

Tiendas de autoservicio

Misceláneas

Tortillerías

Panaderías

Tiendas de abarrotes

Hoteles y moteles

Líneas de autobuses

Restaurantes

Estacionamientos públicos

Además, se verifica que se encuentren en cumplimiento de ofertas y promociones, información, exhibición y respeto de precios y tarifas, así como que no se condicione ni niegue la venta de productos, bienes o servicios ni que haya actos de discriminación.

¿Cómo denunciar comercios abusivos en inmediaciones de La Villa?

La Profeco asegura que las personas peregrinas que necesiten su apoyo, pueden acercarse a uno de los módulos disponibles o personal con identificación oficial. Ellos podrán brindar toda la asesoría para hacer la conciliación o la denuncia, según sea el caso.

También pueden comunicarse a los siguientes números telefónicos:

55 5568 8722

800 468 8722

55 5748 1698 y 55 5556 4911 (Unidad de Servicios La Villa)

