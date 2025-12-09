Perritos Peregrinos: ¿Qué Pasa con los Lomitos Abandonados en Fiestas a la Virgen de Guadalupe?

Miles de peregrinos están por llegar a la Basílica, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México (CDMX), muchos de ellos viajan con toda la familia, incluidos los perritos. Te decimos qué pasa con los lomitos abandonados en las fiestas de la Virgen de Guadalupe.

Ante esta situación, el Gobierno de la Ciudad de México implementó el Operativo Perro Peregrino, que busca proteger a los lomitos ante situaciones de riesgo o abandono, en inmediaciones del templo Mariano, en el que participan de manera conjunta:

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la CDMX.

La Agencia de Atención Animal (Agatan).

Asociaciones civiles.

¿Qué pasa con los perritos peregrinos que son abandonados?

En entrevista con N+, el doctor José Salvador Guerrero Chiprés, coordinador General del C5 de la CDMX, explicó que la institución a su cargo contribuye en el Operativo Perro Peregrino, aprovechando las 20,000 cámaras que se agregaron recientemente en la capital del país.

El objetivo es atender y proteger a los perros que acompañan a peregrinos hacia la Basílica de Guadalupe, suponemos habrá 13.5 millones de personas, al menos este año.

Explicó que con este operativo se busca convocar a la ciudadanía, asociaciones, rescatistas independientes o voluntarios, para colaborar en la atención, rescate y resguardo de los perritos que podrían ser abandonados durante la peregrinación del 12 de diciembre.

Indicó que los monitoristas del C5 son personas expertas en identificar situaciones de riesgo para la ciudadanía y también para los animales de compañía.

Ellos están, digamos, ya muy experimentados en identificar diversas situaciones que ocurren visualmente, que no son al ojo del que no es experto, relevantes, pero ellos identifican cuando hay situaciones de riesgo para personas. En este caso para animales de compañía.

El doctor Guerrero Chiprés destacó que durante la peregrinación del 12 de diciembre, además de la estructura del C5 se sumará la del C2 de la zona norte, donde se desplegarán dos unidades móviles.

Son camiones que tienen cada uno siete estaciones con oficiales monitoristas, que despliegan una antena telescópica de 13 metros y que tiene una mirada de 360° y más de 300 metros alrededor de las unidades de C2.

El funcionario señaló que los perritos que se rescatan luego de una peregrinación son traslados a hospitales o clínicas veterinarias para una revisión médica, en:

El Hospital Veterinario de Iztapalapa.

La Cínica Veterinaria de Gustavo A. Madero.

Luego, los perritos peregrinos son resguardados por Agatan u organizaciones civiles que colaboran con su alimentación y cuidados mientras se promueve el proceso de adopción.

En caso de que el lomito se haya extraviado, puedes comunicarte con la Agencia de Atención Animal (Agatan) para que te digan si está bajo su resguardo o llamar al 911.

El doctor José Salvador Guerrero Chiprés destacó que durante la el 2024 se recibieron 14 reportes por abandono animal en el perímetro de la Basílica de Guadalupe, pero ninguno durante la peregrinación del 12 de diciembre.

Hay que decir que, por ejemplo, en el año pasado se recibieron 14 reportes por el tema de abandono animal en el perímetro de la cobertura de Basílica de Guadalupe, y el único registro en diciembre ocurrió el 18, durante el periodo de peregrinación no hubo registro así que sí, es de destacar que eso ha ido mejorando con los años.

Con información de N+

