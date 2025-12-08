Explosión en Coahuayana Explicada en 3 Puntos: De un Carro que salió de Colima a las Víctimas

El fin de semana, una camioneta explotó en las inmediaciones de la Policía Comunitaria en el municipio de Coahuayana, Michoacán, lo que provocó pánico en la población ante el fuerte ruido que generó el hecho. La Fiscalía General de la República informó en un inició de una investigación por un delito "terrorista", pero después lo reclasificó. Además de que la fiscalía del estado ha dado más detalles de lo que ocurrió ese día. En tanto, la seguridad en el municipio se reforzó con la revisión de todos carros que entran y salen de Coahuayana.

Estos son los 3 puntos clave de la explosión del sábado 6 de diciembre.

1.- La camioneta

El sábado 6 de diciembre a las 11:40 horas se registró la explosión de una camioneta sobre la avenida Rayón sin número, colonia Centro de Coahuayana, frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria.

De acuerdo con información de la Fiscalía de Michoacán, la unidad que explotó ingresó a Michoacán proveniente de Colima a las 8:30 de la mañana.

En conferencia de prensa, el fiscal del estado informó que se trata de una camioneta Dodge Ram tipo Dakota color negro que presuntamente transportaba explosivos.

Salió de Colima por la carretera 200.

La ruta es Colima-Tecoman -carretera México 110 y Cd Lázaro Cárdenas- Tecomán/Manzanillo - Zihuatanejo/Tecomán - Cd Lázaro Cárdenas por la carretera México 200, que fue por dónde ingresó a Michoacán.

. Aproximadamente 1 hora 20 minutos a 1 hora 30 minutos.

Llegó a las instalaciones de la policía comunitaria de Coahuayana en donde explotó.

Coahuayana es un municipio que colinda con Colima.

es un municipio que colinda con Colima. La explosión tuvo una onda expansiva de al menos 300 metros

2.- La reclasificación

Después de la explosión, ese sábado a las 18:06 horas, la Fiscalía General de la República informó en un inicio que se había abierto una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de "terrorismo".

Sin embargo, ayer domingo, la titular de la FGR, Ernestina Godoy, publicó un mensaje a las 14:33 horas, en el que indicó que en relación al atentado ocurrido en Coahuayana, “inició una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada”.

Hoy, la Presidenta pidió hoy durante su conferencia de prensa que, la FGR explique sobre la reclasificación del delito por la explosión de una camioneta en Coahuayana.

Fue la Fiscalía, tiene que explicar la Fiscalía también. Y todo tiene que ver... Mañana lo pueden explicar, pero tiene que ver muy claramente: cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal, o delincuencia organizada, y también saber exactamente qué pasó. Entonces, por eso es muy importante que se haga toda la investigación. Y a partir de la investigación, también catalogar el delito

Las víctimas

El saldo hasta el momento es de 5 personas muertas y 12 heridas.

Tres de las víctimas viajaban en el auto que explotó y las otras dos eran integrantes de la Policía Comunitaria, quienes ya fueron sepultados.

Hoy se suspendieron las clases

5 escuelas resultaron afectadas.

También 2 clínicas: IMSS Bienestar y del ISSSTE.

En el Palacio Municipal de Coahuayana se cayeron los plafones.

Datos de Coahuayana, el más reciente censo del Inegi de 2020, tiene una población de 17 mil 22 habitantes.

51.3% hombres

48.7% mujeres

De acuerdo con datos del Gobierno de México, los productos con mayor nivel de exportaciones en 2024 fueron bananas, incluidos los plátanos, frescos o secos por 5.24 millones de dólares.

