"Merecemos un Municipio Seguro y Fuerte", Alcalde de Coahuayana Condena Ataque con Coche Bomba

El presidente municipal de Coahuayana, Michoacán, Andrés Pay Aguilar Mendoza, difundió un comunicado en sus redes sociales tras el ataque con un coche bomba registrado este día en las inmediaciones de la policía comunitaria, donde tres personas perdieron la vida y seis más resultaron heridas.

Noticia relacionada: FGR Abre Carpeta de Investigación por Terrorismo Tras Explosión de Coche Bomba en Michoacán

El edil calificó el hecho como “doloroso y lleno de violencia”. Señaló que el hecho ha marcado profundamente a la población y vulnerado la tranquilidad del municipio.

Atacan Instalaciones de la Policía Comunitaria con Artefacto Explosivo en Coahuayana, Michoacán

Aguilar Mendoza informó que desde los primeros momentos se coordinó la atención de emergencia y se priorizó la asistencia médica a los heridos. Reconoció la labor de doctores, enfermeras, personal de Protección Civil y ciudadanía que brindaron apoyo en medio de la tragedia.

Pide unidad

El alcalde expresó solidaridad y cariño a las familias de las víctimas mortales, así como a quienes resultaron lesionados y les deseo pronta recuperación. Subrayó que ninguna familia debería enfrentar un dolor de esta magnitud.

Noticia relacionada: Ataque Directo a Policía Con Coche Bomba Deja Tres Muertos y Varios Heridos En Michoacán

Además, destacó la presencia de instituciones de gobierno que actualmente refuerzan la seguridad en el municipio, aunque reconoció que lo sucedido evidencia que “aún queda mucho por hacer” para garantizar la protección de la población.

Madres Buscadoras en Michoacán Enfrentan desde Amenazas hasta Intentos de Homicidio

Finalmente, el presidente municipal hizo un llamado a mantener la unidad y la esperanza: “Nuestro pueblo es valiente, solidario y capaz de levantarse”, afirmó, deseando que la paz y la fortaleza abracen a Coahuayana.

Historias recomendadas:

Explota Casa por Acumulación de Gas en Lindavista en la GAM; Hay 3 Heridos

¿Qué Partidos se Jugarán en México del Mundial 2026? Juegos para Guadalajara, Monterrey y CDMX