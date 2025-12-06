Ataque Directo a Policía Con Coche Bomba Deja Cinco Muertos y Varios Heridos En Michoacán

Un vehículo con su conductor explotó este sábado 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, dejando cinco personas fallecidas y cinco lesionadas. La Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación para dar con los responsables de los hechos.

El incidente ocurrió a las 11:40 horas sobre la avenida Rayón sin número, colonia Centro de Coahuayana. El conductor del vehículo falleció en el lugar de los hechos, mientras que dos personas más murieron posteriormente en el hospital regional.

La FGR informó que brindará el apoyo necesario a la Fiscalía General de Justicia de Michoacán a través de peritos especializados en explosivos para obtener la identidad y detención de los responsables. El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México coordina las acciones en coordinación con autoridades estatales.

La Fiscalía de Michoacán realiza actos de investigación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal para determinar las causas que originaron la explosión.

Elementos de múltiples corporaciones reforzaron la seguridad en la zona tras los hechos. La Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal mantienen la seguridad y control del municipio.

Mantienen despliegue tras ataque en Coahuayana

El despliegue federal y estatal continúa activo en accesos y puntos estratégicos para garantizar la seguridad de la población. Helicópteros trasladaron a los heridos para que recibieran atención médica especializada.

El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, informó que "el operativo conjunto avanza de manera coordinada y que la presencia de las fuerzas federales ha permitido restablecer el orden".

El Gobierno del Estado reiteró que en Coahuayana se da continuidad a las labores de vigilancia de manera permanente, así como el reforzamiento operativo de manera coordinada.

Habilitan 5 aeronaves para trasladar a personas heridas

Tras la explosión en el municipio de Coahuayana, Michoacán, personal naval activó de inmediato aplicó los protocolos de apoyo y de coordinación interinstitucional.

A solicitud de las autoridades competentes y en coordinación con la Décima Sexta Zona Naval, se desplegaron cinco aeronaves navales para la atención de personas heridas:

03 helicópteros MI-17, con personal médico, de enfermería y apoyos a evacuación médica, así como fuerza de reacción aerotransportada.

01 helicóptero Panther, con personal médico especializado.

01 helicóptero Black Hawk, con personal de sanidad naval.

Hospitales, listos para atender a lesionados

De manera simultánea, los Hospitales Navales de Manzanillo y Lázaro Cárdenas se encuentran listos para recibir y brindar atención médica a las personas que lo requieran.

Así mismo, personal de la Décimo Sexta Zona Naval mantiene seguridad perimetral y apoyo en los accesos carreteros, para facilitar las labores de emergencia.

Reiteramos nuestro compromiso con la población y continuaremos apoyando a las autoridades civiles en la atención de esta contingencia.

