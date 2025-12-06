¿Qué Partidos se Jugarán en México del Mundial 2026? Juegos para Guadalajara, Monterrey y CDMX

México será sede de al menos 11 partidos del Mundial 2026, distribuidos entre tres ciudades: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. El torneo, que se celebrará de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá, tendrá su inauguración el 11 de junio de 2026. Todos los horarios corresponden al Tiempo del Centro de México.

Grupo A: México como protagonista

La Selección Mexicana debutará el 11 de junio de 2026 a las 13:00 horas en el Estadio Ciudad de México, enfrentando a Sudáfrica. Ese mismo día, a las 20:00 horas, el Estadio Guadalajara albergará el encuentro entre Corea del Sur y un rival por definirse entre Dinamarca, República Checa, Irlanda del Norte o Macedonia del Norte.

El 18 de junio de 2026, México se medirá ante Corea del Sur a las 19:00 horas en Guadalajara. La fase de grupos para el equipo mexicano concluirá el 24 de junio de 2026 a las 19:00 horas en Ciudad de México, cuando enfrente al ganador de la eliminatoria europea pendiente. En esa misma fecha, el Estadio Monterrey será escenario del partido entre Sudáfrica y Corea del Sur, aunque no se especificó el horario de este encuentro.

Grupo F: Monterrey como escenario

El Estadio Monterrey concentrará la actividad del Grupo F en territorio mexicano. El 14 de junio de 2026 a las 20:00 horas se disputará el encuentro entre Túnez y el clasificado de la eliminatoria que incluye a Ucrania, Suecia, Polonia o Albania. El 19 de junio de 2026 a las 22:00 horas, el mismo recinto será sede del partido entre Túnez y Japón.

Grupo H: Choque europeo en Guadalajara

El Estadio Guadalajara albergará uno de los encuentros más atractivos de la fase de grupos: el enfrentamiento entre Uruguay y España, programado para el 26 de junio de 2026 a las 18:00 horas.

Grupo K: Colombia en territorio mexicano

Colombia disputará dos partidos en México dentro del Grupo K. El 17 de junio de 2026 a las 20:00 horas enfrentará a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México. El 23 de junio de 2026 a las 20:00 horas, el Estadio Guadalajara será sede del encuentro entre Colombia y el ganador de la eliminatoria entre Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.

La distribución de partidos contempla cinco encuentros en Guadalajara (Estadio Akron), tres en Monterrey (Estadio BBVA) y tres en Ciudad de México (Estadio Ciudad de México).

Dieciseisavos de final: México en fase eliminatoria

México albergará dos partidos de los dieciseisavos de final. El 29 de junio de 2026 a las 19:00 horas, el Estadio Monterrey será escenario del enfrentamiento entre el primer lugar del Grupo F y el segundo lugar del Grupo C.

El 30 de junio de 2026 a las 19:00 horas, el Estadio Ciudad de México acogerá el duelo entre el primer lugar del Grupo A y el tercer lugar de uno de los grupos C, E, F, H o I.

Cuartos de final: Ciudad de México en la recta final

El Estadio Ciudad de México será sede de uno de los cuartos de final del torneo. El 5 de julio de 2026 a las 18:00 horas se disputará el encuentro entre el ganador del partido 79 y el ganador del partido 80.

