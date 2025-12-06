FGR Abre Carpeta de Investigación por Terrorismo Tras Explosión de Coche Bomba en Michoacán

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que inició la carpeta de investigación del delito de terrorismo por la activación de un artefacto explosivo contra elementos de la policía comunal del municipio de Coahuayana, hechos suscitados en la colonia Centro de dicho municipio, del estado de Michoacán.

Por medio de un comunicado, se informó que, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado en Michoacán, Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas (UEITATA), comenzó la investigación en contra de quién o quienes resulten responsables.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado y lleva a cabo la investigación a través de su fiscalía especializada dentro del "Plan Michoacán por la Paz y la Justicia" en coordinación con personal del Centro Federal Pericial Forense (CFPF) de la FGR, auxiliado por personal de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Marina-Armada de México, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fiscalía Estatal y Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

La titular de la FGR, Ernestina Godoy, aseguró que las personas que resultaron lesionadas y sus familias ya son atendidas por el Gobierno de Michoacán.

Ante el atentado por explosivos ocurrido frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del Municipio de Coahuayana Michoacán, lamento la pérdida de vidas y las afectaciones sufridas por las personas que resultaron lesionadas y las familias de todos ellos, que ya están siendo atendidas por el Gobierno del Estado

El ataque que ha vulnerado nuestra tranquilidad

El presidente municipal de Coahuayana, Andrés Aguilar Mendoza, señaló que el ataque perpetrado este sábado "es un acto que ha vulnerado nuestra tranquilidad y nuestra seguridad".

A través de una publicación realizada en redes sociales, el edil subrayó que este violento hecho ha marcado a la comunidad profundamente.

Asimismo, aseguró que desde el primer momento han trabajado en la coordinación de las acciones necesarias, priorizando la atención médica de las personas heridas.

Hoy queremos reconocer la entrega y el compromiso de nuestros doctores, enfermeras, personal de Protección Civil y de toda la ciudadanía, que han demostrado una enorme solidaridad en medio de esta tragedia.



Coahuayana merece vivir en paz. Merecemos un municipio seguro, unido y fuerte.

