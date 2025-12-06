Explota Casa por Acumulación de Gas en Lindavista en la GAM; Hay 3 Heridos

La tarde de este sábado 6 de diciembre de 2025 se registró una fuerte explosión en una casa de la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que una pipa de gas realizara maniobras de suministro. El incidente generó pánico entre los vecinos de la zona y dejó como saldo preliminar tres personas lesionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, la explosión ocurrió cuando el operador de una pipa se encontraba abasteciendo gas al domicilio ubicado en calles de la zona. Minutos después de iniciar la recarga, los habitantes escucharon un estruendo que cimbró varias casas aledañas. Testigos señalaron que la onda expansiva fue tan potente que las puertas de la vivienda salieron desprendidas y los cristales de las ventanas quedaron completamente destrozados.

Las primeras versiones apuntan a un posible mal manejo de la manguera utilizada para el suministro; sin embargo, autoridades capitalinas informaron que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del incidente.

Entre los lesionados se encuentra el trabajador encargado de la pipa, quien presentó quemaduras de consideración y fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica urgente. Los otros dos heridos, residentes del inmueble, fueron atendidos en el lugar por paramédicos.

Operador de pipa se da a la fuga tras explosión

Tras la explosión, el operador de la unidad se dio a la fuga, por lo que las autoridades ya analizan las cámaras de videovigilancia cercanas para identificarlo y deslindar responsabilidades.

Al lugar arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, personal de Protección Civil de la Ciudad de México y agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron la zona para la remoción de escombros y la revisión estructural del inmueble afectado.

Las autoridades recomendaron a los vecinos mantener precauciones y reportar cualquier olor a gas o daño visible en sus viviendas para prevenir riesgos adicionales.

