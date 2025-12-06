¿A Qué Hora Lloverá Hoy en la CDMX? Esto Dice el Meteorológico Nacional

Luego de la sorpresiva lluvia del jueves y viernes, se tiene previsto que hoy sábado 6 de diciembre, Tláloc vuelva a hacer de las suyas según el Sistema Meteorológico Nacional (SMN).

Como te hemos informado en N+, las autoridades dieron a conocer que las lluvias en diciembre se deben al Frente Frío número 18.

El SMN detalló que el Frente Frío 18 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste y oriente de la República Mexicana, y ocasionará lluvias y chubascos por el "abundante ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico asociado con un río atmosférico y una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el noroeste de México".

Clima Hoy en CDMX: Esto Se Prevé

¿En dónde lloverá debido al Frente Frío 18 en México?

Frente Frío 18 ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nayarit y Jalisco.

Así mismo, se prevén fuertes rachas de viento en el noroeste, norte, noreste y occidente del territorio nacional, así como viento de componente norte de 20 a 30 km/h y rachas de 40 a 60 km/h en el litoral de Tamaulipas, Veracruz (norte y centro) y Oaxaca (istmo de Tehuantepec), disminuyendo en el transcurso de la tarde.

¿A qué hora lloverá en Ciudad de México hoy 6 de diciembre?

El SMN, reportó que en Ciudad de México se esperan lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) este sábado 6 de diciembre en el transcurso del día

También se esperan lluvias aisladas en Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Tlaxcala, Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle de Atlixco-Matamoros, Angelópolis y Mixteca), Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Las Montañas), Tabasco, Campeche y Yucatán.

¿Caerá nieve en México debido al Frente Frío 18?

Según el Meteorológico Nacional, debido al Frente Frío, hay probabilidad de caída de nieve o aguanieve en México.

Los lugares afectados por la posible caída de nieve o aguanieve en el país serían las Sierras de Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua.

