Alerta Gris en Veracruz: Pronostican Lluvias y Evento de Norte por Frente Frío 18 en Diciembre

Autoridades de Protección Civil emitieron una alerta gris en fase de vigilancia, esto debido al ingreso del frente frío número 18 el cual es acompañado por una masa ártica. Se espera que este sistema frontal ubicado sobre el centro del estado de Veracruz, siga estacionado en esta región y se mueva hacia el norte, debilitándose, en las siguiente 24-36 horas.

Se espera que este frente frío sea reforzado por una masa ártica el domingo por la noche, para que ambos sistemas crucen el estado de Veracruz durante el lunes 8 de diciembree generando lluvias, evento de norte fuerte a muy fuerte y un marcado descenso de temperatura.

Video Frente Frío 18 Alertan por Pronóstico de Lluvias en Zona Norte y Sur de Veracruz | N+

Durante este periodo, se prevé un evento de norte con rachas máximas de 85 a 100 km/h en la costa central y de 65 a 80 km/h en las costa norte y sur, así como de 45 a 60 km/h en la parte alta entre Xalapa-Naolinco-Misantla y Valle de Perote.

Protección Civil emitió algunas recomendaciones preventivas ante los posibles efectos del evento de norte que afectara en las próximas horas a la entidad:

Destechamiento de casas, caídas de árboles, anuncios, espectaculares, etc.

Crecida de ríos o arroyos, encharcamiento e inundaciones.

Deslaves, deslizamientos de tierra y derrumbes.

Suspensión de servicios estratégicos.

Oleaje elevado.

Noticia relacionada: Entra el Frente Frío 18 en Chihuahua: Traerá Lluvias, Fuertes Vientos y Posible Caída de Nieve

Contemplan posibles crecidas de ríos o inundaciones por lluvias en Veracruz

El Comité Estatal de Meteorología en Veracruz informó que en la entidad veracruzana se ha activado la alerta gris en fase de vigilancia con la llegada del frente frío número 18. Así lo informó José Llanos, Meteorólogo de Protección Civil.

Las lluvias pues podrían favorecer la crecida de algunos ríos arroyos de respuesta rápida así que hay que estar vigilando estos ríos de respuesta rápida en la zona norte en la zona sur y algo significativo pues va a ser también en un marcado descenso de la temperatura.

Con los pronósticos meteorológico se esperan lluvias importantes sobretodo en las zonas norte y sur de la entidad veracruzana. Esto lo confirmó Jessica Luna, Jefa del Departamento Hidrometeorológico de CONAGUA.

Video Frente Frío 18 traerá Lluvias a Sonora las Primeras Semanas de Diciembre | N+

Los ríos es muy importante la zona norte, lo que es en la Cuenca del Pánuco hasta la Cuenca del Colipa, especial atención nuevamente en lo que es el Río Pantepec, El Río Cazones, Río Tecolutla, Río Bobos en Nautla y el Río Quilate y hacia la zona sur.

Además destacó que estos primeros frentes fríos regularmente dejan avenidas importantes hacia la zona de Agua Dulce, por ello se mantiene bajo vigilancia el progreso del frente frío 18 y sus efectos en el estado. Exhortaron a la población mantenerse atentos ante las crecidas de ríos de respuesta rápida y que se acaten las indicaciones de las autoridades.

Historias Recomendadas:

Con información de Alfonso Rodríguez y Denisse López | N+

FPF