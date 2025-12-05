Trabajador Muere tras ser Presuntamente Aplastado por Máquina Retroexcavadora en Veracruz

La mañana de este viernes 5 de diciembre, se registró una fuerte movilización de los cuerpos de emergencias, luego de que un joven perdiera la vida tras sufrir un accidente presuntamente con una retroexcavadora, en la ciudad de Boca del Río, Veracruz.

De acuerdo con los hechos, se trató de un hombre de aproximadamente 25 años, del cual hasta el momento se desconoce su nombre; sin embargo, personas del lugar lo ubicaron por su apodo “El gordo”. Según datos, el joven habría perdido la vida luego de ser presuntamente aplastado por una máquina retroexcavadora.

El hombre quedó debajo de la máquina, dentro de un lugar privado ubicado en la calle Constitución en la colonia Adalberto Tejeda en la ciudad de Boca del Río, Veracruz.

Al lugar de los hechos, arribaron distintas autoridades para acordonar la zona, como elementos de Protección Civil, Marina, Policía estatal, ministeriales y Periciales, quienes se encargaran de realizar las diligencias correspondientes como el levantamiento del cuerpo.

Encuentran cuerpo flotando en playa de Veracruz

El pasado jueves 4 de diciembre, se desató una intensa movilización por parte de elementos de seguridad en una de las playas del bulevar Veracruz, luego del hallazgo del cuerpo de una persona flotando aparentemente sin vida en la orilla.

El hallazgo del cuerpo se registró en la zona de la Playa Regatas, ciudadanos que se encontraban en la zona se percataron del cuerpo del hombre de aproximadamente 50 años ,que flotaba boca abajo. De inmediato se dio aviso a las autoridades a través del número de emergencia 911.

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), quienes acordonaron la zona y permanecieron a la espera de la llegada de elementos periciales para que se llevara a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo.

Con información de Alfredo Arellano y Javier Maldonado | N+

