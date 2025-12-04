Asesinan a Balazos a Hombre al Interior de su Bar en Veracruz; Esto se Sabe

Un hecho violento se reportó en la zona norte del estado de Veracruz, se dio a conocer que un hombre fue asesinado a balazos, se dio a conocer que la víctima del ataque era presuntamente propietario de bar que se ubica en la colonia Anáhuac en Tuxpan, Veracruz.

Así fue el ataque armado al interior de un bar al norte de Veracruz

Los primeros reportes indicaron que el ataque tuvo lugar la noche del pasado miércoles 3 de diciembre, cuando sujetos armados irrumpieran en el establecimiento comercial y accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones. Se informó que la víctima se encontraba en la zona de acceso del bar cuando sucedió el ataque, tras el homicidio los sujetos armados abandonaron el establecimiento con rumbo desconocido.

Video Ataque Armado Hombre Muerto Disparos Calle Lerdo de Tejada Ciudad Mendoza Veracruz | N+

Las autoridades dieron a conocer detalles específicos sobre este ataque, el cual se registró en el negocio denominado “El Laboratorio del Raspólogo”, ubicado sobre la calle Gabriel Lucio Blanco. La víctima del fue identificada como Darío Escobar.

Tras el reporte del ataque armado, hasta el lugar de los hechos se trasladaron elementos de diversas corporaciones de seguridad como, elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública, Guardia Nacional, ademas de elementos del Ejército Mexicano, quienes acordonaron el establecimiento, y resguardaron la zona en espera de las autoridades periciales.

Noticia relacionada: Sujetos Armados Asesinan a Pareja al Interior de su Vivienda en Veracruz

Autoridades investigan ataque armado en bar de Tuxpan

Más tarde se dieron cita elementos de Servicios Periciales para recabar indicios y realizar las diligencias correspondientes, para proceder al levantamiento del cuerpo y ser trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para realizar la necropsia correspondiente.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que derivado de este hecho violento se inició una carpeta de investigación para esclarecer este asesinato y para dar con los responsables del hecho violento.

Video Así Fue el Ataque Armado al Bar La Resaka en Tula | N+

Historias Recomendadas:

FPF