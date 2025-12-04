Cateo Resulta con Hombre Detenido en Flagrancia y Objetos Asegurados en Coatzacoalcos

Este jueves 4 de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se llevó a cabo un cateo autorizado por un juez en la colonia Francisco Villa, en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

Según las autoridades, en Coatzacoalcos Fiscales, Peritos y Policías ministeriales, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, detuvieron en flagrancia en un cateo a Eduardo “N”.

En dicho operativo, se le aseguró polvo blanco con características similares al cristal. Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, el detenido fue presentado ante el fiscal correspondiente de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos para que defina su situación jurídica.

También este jueves 4 de diciembre, se realizó un operativo de cateo con Fuerzas Federales y Estatales, donde cinco personas resultaron detenidas y fueron asegurados objetos, en el municipio de Mariano Escobedo, Veracruz.

La Fiscalía General del Estado informó que fiscales, peritos y policías ministeriales, adscritos a la Fiscalía Regional Córdoba, llevaron a cabo un cateo autorizado por un juez en la colonia Ejidal, perteneciente a este municipio.

En dicho operativo se detuvo en flagrancia a cinco hombres identificados como Josué “N”, Félix Daniel “N”, Severo “N”, José Manuel “N” e Higinio Maximiliano “N”. Además de las detenciones, se aseguró una báscula gramera, polvo blanco granulado con características similares al cristal, bolsas tipo ziploc y celulares.

Entre otros objetos también había una réplica de arma de fuego, un cartucho balístico, hierba verde con características similares a las de la marihuana y una pipa.

Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, los detenidos fueron presentados ante el fiscal correspondiente de la Fiscalía Regional Córdoba para que defina su situación jurídica.

