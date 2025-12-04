Inicio Veracruz Cateo Resulta con Hombre Detenido en Flagrancia y Objetos Asegurados en Coatzacoalcos

Cateo Resulta con Hombre Detenido en Flagrancia y Objetos Asegurados en Coatzacoalcos

Derivado de un operativo en la colonia Francisco Villa de Coatzacoalcos, un hombre fue detenido en flagrancia al sur de Veracruz

Un hombre fue detenido en flagrancia durante un operativo en Coatzacoalcos. Foto: X @FGE_Veracruz

Este jueves 4 de diciembre, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que se llevó a cabo un cateo autorizado por un juez en la colonia Francisco Villa, en el municipio de Coatzacoalcos, al sur del estado de Veracruz.

Según las autoridades, en Coatzacoalcos Fiscales, Peritos y Policías ministeriales, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, detuvieron en flagrancia en un cateo a Eduardo “N”.

En dicho operativo, se le aseguró polvo blanco con características similares al cristal. Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, el detenido fue presentado ante el fiscal correspondiente de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos para que defina su situación jurídica.

También este jueves 4 de diciembre, se realizó un operativo de cateo con Fuerzas Federales y Estatales, donde cinco personas resultaron detenidas y fueron asegurados objetos, en el municipio de Mariano Escobedo, Veracruz.

La Fiscalía General del Estado informó que fiscales, peritos y policías ministeriales, adscritos a la Fiscalía Regional Córdoba, llevaron a cabo un cateo autorizado por un juez en la colonia Ejidal, perteneciente a este municipio.

En dicho operativo se detuvo en flagrancia a cinco hombres identificados como Josué “N”, Félix Daniel “N”, Severo “N”, José Manuel “N” e Higinio Maximiliano “N”. Además de las detenciones, se aseguró una báscula gramera, polvo blanco granulado con características similares al cristal, bolsas tipo ziploc y celulares.

Entre otros objetos también había una réplica de arma de fuego, un cartucho balístico, hierba verde con características similares a las de la marihuana y una pipa.

Respetando sus derechos humanos y el debido proceso, los detenidos fueron presentados ante el fiscal correspondiente de la Fiscalía Regional Córdoba para que defina su situación jurídica.

