Hallan Cuerpo Flotando en Río de Veracruz; Era Devorado por Zopilotes

Durante la tarde del pasado miércoles 3 de diciembre se registró una fuerte movilización de autoridades tras el descubrimiento del cuerpo sin vida de una mujer en las aguas del río Tuxpan, ubicado cerca del Club Deportivo Villa de Tuxpan, en la comunidad de Juana Moza.

El hallazgo anteriormente mencionado fue reportado al número de emergencias 911 alrededor de las 16:38 horas del pasado miércoles por un ciudadano que, mientras recorría el río en kayak, observó una gran cantidad de zopilotes y al acercarse al lugar detectó el cadáver atrapado entre ramas.

Autoridades dieron a conocer que el cuerpo de la mujer se encontraba flotando boca abajo y al momento de ser encontrada vestía una playera color vino, pantalón de mezclilla y tenis con suela blanca.

De inmediato, elementos de la Policía Municipal, Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y Secretaría de Salud del Estado se trasladaron al lugar del hallazgo para verificar la situación y acordonar el área, evitando el acceso al sitio de personas ajenas.

Se desconocen las causas de muerte de la persona encontrada sin vida en Río de Tuxpan

Especialistas de Servicios Periciales, junto con agentes de la Policía Ministerial, llevaron a cabo las primeras indagatorias en el sitio. Una vez realizadas las indagatorias en la escena, procedieron a recuperar el cuerpo para gestionar su traslado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se realizarán los estudios correspondientes.

Las causas del deceso serán determinadas por la necropsia de ley, la cual permitirá establecer si la víctima presenta indicios de violencia. Hasta este momento, el cuerpo de la mujer permanece sin identificar, por lo que la Fiscalía ha iniciado una carpeta de investigación para esclarecer el hecho y verificar si coincide con algún reporte de persona desaparecida en la región.

