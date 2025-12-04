Entra el Frente Frío 18 en Chihuahua: Traerá Lluvias, Fuertes Vientos y Posible Caída de Nieve

El estado de Chihuahua enfrentará durante las próximas horas condiciones climatológicas inestables derivadas del avance de un sistema invernal, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). El pronóstico indica que la región registrará variaciones importantes en temperatura, viento y probabilidad de lluvia.

Según el reporte, se esperan lluvias aisladas principalmente en los municipios de Cuauhtémoc e Hidalgo del Parral, originadas por una extensa banda de humedad proveniente del Pacífico. Estas condiciones podrían extenderse a zonas del centro-sur del estado.

Las autoridades meteorológicas también advirtieron la presencia de rachas de viento de 40 a 60 km/h, capaces de generar caída de ramas, movimiento de anuncios y reducción de visibilidad en tramos carreteros, por lo que se recomienda manejar con precaución.

En la próximas horas, se esperan fuertes #Rachas de #Viento en el noroeste y noreste del país, así como la posible caída de #Nieve o #Aguanieve en zonas serranas de #Chihuahua, #Sonora, #Sinaloa y #Durango.



Posible caída de nieve y ambiente muy frío en zonas serranas

Debido al marcado descenso de temperatura previsto en la Sierra Tarahumara, existen altas probabilidades para registrarse la caída de nieve o aguanieve durante este jueves 4 de diciembre, especialmente en comunidades montañosas.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que el frente frío número 18 y su masa de aire polar, combinados con corrientes en chorro polar y subtropical, una vaguada en altura, un canal de baja presión y un río atmosférico, favorecerán un ambiente frío por la mañana y templado por la tarde en gran parte del estado.

Se prevén condiciones muy frías con heladas en diversas zonas de la sierra y cielo parcialmente nublado a nublado. Los vientos irán de 5 a 15 km/h, con rachas que podrían superar los 35 km/h en Guadalupe y Calvo y Balleza, y los 25 km/h en Janos, Bocoyna, Guachochi, Cuauhtémoc, Jiménez y Ojinaga.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse informada a través de fuentes oficiales, evitar traslados a zonas serranas si no es necesario y tomar precauciones ante la presencia de pavimento resbaladizo y bajas temperaturas.

