Bloqueos en Chihuahua Hoy 4 de Diciembre 2025: ¿Dónde Hay Cierres por Agricultores?

Agricultores continúan con bloqueos en aduanas, puentes internacionales y carreteras. Aquí te decimos cuáles son los puntos con bloqueo total y parcial en Chihuahua.

Bloqueos en Chihuahua: ¿Cuáles son los Cierres Activos Hoy 4 de Diciembre?

Persisten bloqueos totales y parciales en distintos puntos estratégicos de Chihuahua. Foto: N+

Agricultores en el estado de Chihuahua mantienen activos diversos bloqueos en aduanas, puentes fronterizos y carreteras como parte de las protestas que se retomaron el pasado miércoles 3 de diciembre, con el objetivo de presionar al Gobierno Federal para que atienda sus demandas relacionadas Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Los manifestantes cerraron por completo el ingreso y egreso de tráileres con mercancía, afectando principalmente el tránsito comercial entre México y Estados Unidos. Hoy jueves 4 de diciembre, los agricultores dieron a conocer la actualización de los puntos intervenidos.

Bloqueos de Agricultores Hoy: Carreteras Afectadas por Protesta contra Ley de Aguas

¿Cuáles son los puntos con bloqueo total y parcial en Chihuahua?

Según la información difundida por los propios manifestantes, persisten bloqueos totales y parciales en distintos puntos estratégicos:

Bloqueo parcial

  • Caseta de peaje en Saucillo: un carril permanece abierto en ambos sentidos para permitir el desahogo del tráfico.

Bloqueo total

  • Vía del tren en la placa kilométrica A-1489+412, en Saucillo.

Bloqueo en cruces internacionales

  • Puente Internacional Santa Teresa
  • Puente Internacional Guadalupe–Tornillo
  • Puente Internacional Zaragoza
  • Puente Internacional Córdova–De las Américas

Las autoridades y los propios agricultores advirtieron que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento, por lo que se recomienda a la ciudadanía conducir con precaución, anticipar traslados y seguir las indicaciones viales oficiales conforme avance la situación.

