¿Hay Carreteras Bloqueadas Hoy por Agricultores? Este Es el Reporte de Capufe y Guardia Nacional

Las protestas de los agricultores continúan, en México; aquí te decimos si hay bloqueos en carreteras del país hoy, 4 de diciembre de 2025, según el reporte de este jueves de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional.

¿Por qué siguen las protestas de los agricultores?

Los agricultores siguen con sus protestas en varios puntos carreteros del país, en contra de la expedición de la nueva Ley General del Agua y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, de 1992, una iniciativa que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó en octubre de 2025.

Decenas de campesinos realizaron una caravana desde Guanajuato, Veracruz, Puebla y Tlaxcala y llegaron con sus tractores a la Cámara de Diputados, en Ciudad de México (CDMX), para continuar con su manifestación en el marco de la discusión de la Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Luego de varias horas de protesta, los agricultores de retiraron de las inmediaciones del recinto legislativo de San Lázaro.

Además, se realizaron bloqueos carreteros en Guanajuato, Querétaro, Zacatecas, Puebla y Aguascalientes.

El la sesión del miércoles, los diputados aprobaron -en lo general- el dictamen por el que se expide la nueva Ley General del Agua y se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales.

Este jueves, la sesión en la Cámara de Diputados por las leyes de aguas continúa.

¿Hay bloqueos carreteros hoy?

Este jueves, la Guardia Nacional y Capufe reportaron que algunas carreteras siguen con bloqueos en los siguientes estados:

Chihuahua

En Chihuahua, la Guardia Nacional informó sobre presencia de manifestantes hoy, en los siguientes puntos:

Carretera Puente Internacional Guadalupe Tornillo Ciudad Juárez, a la altura del kilómetro 27+200.

Carretera Puente Internacional Guadalupe Tornillo Ciudad Juárez, a la altura del kilómetro 229+500.

Carretera Puente Internacional Guadalupe Tornillo Ciudad Juárez, a la altura del kilómetro 495+084.

Carretera Saucillo-Delicias, en la caseta Saucillo, en el kilómetro 116+400.

Carretera Puente Internacional Zaragoza Ciudad Juárez, cerca del kilómetro 021+093.

Zacatecas

Autopista Entronque Ciudad Cuauhtémoc-Osiris, a la altura de la caseta de cobro Zacatecas, en ambos sentidos.

Carretera Aguascalientes-Zacatecas, a la altura del kilómetro 103+100.

Carretera Zacatecas-Saltillo, en el kilómetro 001+000.

Carretera Guadalajara-Zacatecas, en el kilómetro 162+400.

Carretera Guadalajara-Zacatecas, en el kilómetro 043+500.

Carretera Zacatecas-Durango, en el kilómetro 073+000.

En el transcurso del día, los manifestantes liberaron los siguientes puntos carreteros:

Carretera San Luis Río Colorado-Mexicali, en la caseta 87 Osiris, en el kilómetro 097+800.

Carretera Aguascalientes-Zacatecas, cerca del kilómetro 103+100.

Minutos antes de las 10:00 horas, Capufe anunció que los agricultores retiraron el bloqueo que mantenían en el Entronque Ciudad Cuauhtémoc-Osiris, a la altura de la caseta de cobro Zacatecas.

Alrededor de las 12:30 horas, se levantó el bloqueo en la carretera Zacatecas-Durango, en el kilómetro 073+000.

También se retiró el bloqueo en la carretera Guadalajara-Zacatecas, en el kilómetro 162+400.

De la misma forma, fue retirado el bloqueo en la carretera Zacatecas-Saltillo, en el kilómetro 001+000.

Y en la carretera Guadalajara-Zacatecas, en el kilómetro 043+500.

Guanajuato

Carretera Salamanca-León, a la altura del kilómetro 136+890, con dirección a Irapuato, León y Silao.

Cierre total en la carretera Irapuato-Zapolotanejo, cerca del kilómetro 055+000.

Cierre parcial en la carretera Querétaro-San Luis Potosí, en el kilómetro 062+000, con dirección a Querétaro.

Cierre total en la carretera Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 032+500.

Después de las 11:00 horas de hoy, los manifestantes retiraron los bloqueos en las siguientes carreteras:

Kilómetro 062+000 de la carretera Querétaro-San Luis Potosí.

También fue liberado el bloqueo en el kilómetro 055+000 de la carretera Irapuato-Zapotlanejo.

Los agricultores también se quitaron de la carretera Salamanca-León, con dirección a Irapuato, León y Silao, en el kilómetro 136+890.

Carretera Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 032+500.

Michoacán

En Michoacán, se reportó bloqueo en la carretera Zamora-Los Reyes, a la altura del municipio de Tingüindín.

Querétaro

En Querétaro, hay bloqueos carreteros en los siguientes puntos:

Autopista México-Querétaro, a la altura de la caseta Palmillas, en el kilómetro 148+000.

Bloqueo en la carretera federal 57, a la altura de Santa Rosa Jáuregui, con dirección a San Luis Potosí.

Después de las 13:00 horas, la caseta Palmillas, de la Autopista México-Querétaro, también fue liberada por los agricultores, en el kilómetro 148+000.

Tlaxcala

Cierre parcial en carretera Los Reyes-Zacatepec, en el kilómetro 093+500.

Con tractores, los campesinos también realizaron un bloqueo parcial la carretera Los Reyes-Zacatepec, a la altura del kilómetro 135+500.

Aguascalientes

Cierre parcial en la carretera Ojuelos-Aguascalientes, cerca del kilómetro 061+700.

