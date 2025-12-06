La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este sábado un evento masivo en el Zócalo capitalino para conmemorar los siete años del inicio de la denominada Cuarta Transformación. Frente a una plaza llena, que reunió a más de 600 mil asistentes provenientes de diversos estados del país, la mandataria dirigió un mensaje centrado en la continuidad del proyecto político iniciado en 2018.

En su discurso, Sheinbaum destacó el respaldo de la juventud al movimiento y afirmó que la mayoría de las y los jóvenes “está con la transformación porque encuentran camino y esperanza”. Recordó que, a su juicio, el cambio iniciado en 2018 significó dejar atrás un país dominado por una “oligarquía” para dar paso a un gobierno “al servicio del pueblo”.

La presidenta reiteró que la separación entre el poder económico y el político es uno de los pilares del actual proyecto, al tiempo que criticó lo que llamó “privilegios del neoliberalismo”, los cuales —dijo— dejaron pobreza, desigualdad y pérdida de soberanía. También señaló que existe resistencia al cambio, particularmente de grupos que, aseguró, financian campañas sucias y difunden “calumnias”.

Claudia Sheimbaum en el Zócalo. Foto: Cuartoscuro

En materia económica, Sheinbaum subrayó avances como el aumento del salario mínimo, que pasará de 88 pesos diarios en 2018 a 315 pesos en 2026, así como el control de la inflación, el crecimiento del empleo formal y el fortalecimiento del peso y las reservas internacionales.

La mandataria hizo énfasis en las políticas de igualdad de género aplicadas desde 2024 y afirmó que el país vive un proceso histórico de empoderamiento de las mujeres.

Rechaza vínculos con grupos delincuenciales

La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó las acusaciones de que los gobiernos de la Cuarta Transformación tengan vínculos con grupos delincuenciales y afirmó que se trata de “una calumnia más”. Señaló que fue durante administraciones anteriores cuando se emprendió la “guerra contra el narco” y se colocó al exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna —hoy detenido en Estados Unidos— al frente de la estrategia.

Sheinbaum sostuvo que los homicidios dolosos han disminuido desde el inicio del actual proyecto político. De acuerdo con las cifras que presentó, los asesinatos se han reducido 34% desde 2018 y 37% entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025. Aseguró que la paz “es fruto de la honestidad y la justicia”.

La mandataria también rechazó que el concepto de patria y libertad pertenezca al conservadurismo, y aseguró que ese sector “defiende solo la libertad del mercado”. Agregó que la transformación busca una libertad plena que incluya dignidad, bienestar y la erradicación del racismo, el clasismo, el machismo y otras formas de discriminación.

En otro eje de su mensaje, Sheinbaum destacó los avances en igualdad de género desde su llegada a la Presidencia en 2024, entre ellos reformas constitucionales, la distribución de cartillas de derechos para mujeres y el reconocimiento de heroínas históricas e indígenas. Reiteró que el país debe garantizar que todas las mujeres vivan libres de violencia.

La presidenta defendió la austeridad republicana como un principio central del movimiento, al afirmar que ningún servidor público debe vivir en privilegios mientras gran parte de la población percibe un salario mínimo. Recordó medidas como la apertura de Los Pinos al público, la venta del avión presidencial y la desaparición del Estado Mayor.

Cierran calles por evento de Sheinbaum

Como ha ocurrido en eventos anteriores, por el evento se presentan diversas afectaciones viales en las calles que rodean el Zócalo. Entre las vialidades con cierres o reducción de carriles se encuentran Pino Suárez, 20 de Noviembre, 5 de Mayo y el Circuito Plaza de la Constitución, por lo que las autoridades capitalinas recomiendan a la ciudadanía tomar previsiones y considerar rutas alternas.

Nota ralacionada: Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 6 de Diciembre 2025

Al mitin también arribó la Marcha del Tigre, movilización convocada por simpatizantes de la 4T y que partió por la mañana desde puntos como el Ángel de la Independencia y la Torre del Caballito.

El Zócalo se empieza a ver abarrotado

Desde las 6 de la mañana, empezaron a llegar cientos de personas a las inmediaciones del Zócalo de Ciudad de México para asistir al evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinmbaum.

Hasta el momento se reporta saldo blanco y completa calma en el lugar donde la 4T estará conmemorando los 7 años de la toma de posesión de un gobierno emanado de Morena.

Historias recomendadas: