La llamada Marcha del Tigre avanza este sábado 6 de diciembre en la Ciudad de México ya que contempla su participación en el evento que se llevará a cabo en el Zócalo capitalino en apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y al movimiento de la Cuarta Transformación (4T).

De acuerdo con los organizadores, se prevé una alta afluencia, por lo que recomiendan a los asistentes llegar con anticipación a los puntos de reunión establecidos.

Las personas interesadas en sumarse a la movilización podrán concentrarse en dos sitios principales: el Ángel de la Independencia y la Torre del Caballito, donde la convocatoria está programada para las 8:00 horas. A partir de estos puntos, los contingentes iniciarán su recorrido por algunas de las vialidades más importantes de la capital.

La ruta establecida indica que la marcha avanza sobre Paseo de la Reforma con dirección al poniente. Posteriormente, se incorporará a Avenida Juárez a la altura de la calle Humboldt. Tras cruzar Eje Central Lázaro Cárdenas, el recorrido continuará por la Avenida 5 de Mayo, para finalmente ingresar al primer cuadro de la ciudad y dirigirse al Zócalo, donde la presidenta encabezará un mitin.

Aunque la convocatoria oficial señala que la movilización comenzará a las 9:00 horas desde el Ángel de la Independencia, los organizadores insisten en que los participantes lleguen antes de esa hora para evitar contratiempos y facilitar el acomodo de los contingentes.

¿Por qué se llama la Marcha del Tigre?

El nombre “Marcha del Tigre” tiene su origen en una frase pronunciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien advirtió que, ante ciertas acciones políticas, “se podría despertar al tigre”, en alusión a la reacción social. Aunque los convocantes no lo mencionan de manera explícita, en redes sociales, particularmente en TikTok, se retomó esta referencia para identificar la movilización.

Con estos elementos, las autoridades capitalinas anticipan afectaciones viales en la zona centro durante la mañana y el mediodía, por lo que recomiendan a la ciudadanía tomar previsiones.

