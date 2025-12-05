Durante la ceremonia del Sorteo de la FIFA para el Mundial 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la magia del país y dijo qué significa que la República Mexicana se convierta por tercera vez en sede mundialista.

Estamos orgullosos, orgullosas, de recibir por tercera vez la Copa Mundial; México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación.

Así lo expresó la mandataria mexicana desde el escenario en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington, D.C.

Acompañada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, Sheinbaum Pardo además destacó que en México se disfruta el juego de pelota desde tiempos ancestrales.

“Quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario y trabajador; y algo especial: nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”, puntualizó.

“¡Viva México”!

Posteriormente, luego de sacar la esfera con el nombre de México -con lo que la Selección Mexicana encabezará el Grupo A- la titular del Ejecutivo federal celebró con un “¡Viva México!”.

Los tres jefes de Estado después se unieron en el escenario en una imagen histórica, que además reunió por primera vez en persona a Claudia Sheinbaum Pardo y Donald Trump, quienes únicamente habían dialogado a través de llamadas telefónicas.

La presidenta mexicana llegó anoche a la capital estadounidense a bordo de un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y esta mañana se trasladó al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, para presenciar el sorteo de la FIFA para el Mundial 2026.

Y es que la Copa Mundial de Futbol 2026 se llevará a cabo por primera vez en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

Ayer, en su conferencia de prensa diaria, Sheinbaum Pardo expuso que decidió ir al sorteo porque es un símbolo de amistad que los líderes de las tres naciones sede estén juntos; “es lo que queremos, paz y amistad entre los pueblos y naciones”, señaló.

