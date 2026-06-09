SEP Explica Propuestas para Atender Demandas de la CNTE y Levantar el Paro

En la conferencia matutina, la SEP explicó su plan para resolver el paro de la CNTE; esto proponen

Mario Delgado, titular de la SEPMario Delgado, titular de la SEP, explica propuestas para atender demandas de los miembros de la CNTE. Foto: Presidencia

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