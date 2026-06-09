SEP Explica Propuestas para Atender Demandas de la CNTE y Levantar el Paro

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 9 de junio de 2026, la Secretaría de Educación Pública (SEP) explicó las propuestas para atender las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de esa manera se levante el paro.

Mario Delgado, titular de la SEP, precisó que uno de los temas centrales de las negociaciones es la trasformación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), un mecanismo que ha sido objeto de críticas por parte del magisterio.

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¿En qué consisten las propuestas para atender las demandas de la CNTE?

Delagado Carrillo señaló que se busca construir una nueva propuesta legislativa que pueda ser presentada ante el Congres de la Unión. Para ello, indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum planteó un proceso de consulta nacional en el que participen docentes de todo el país.

Otro de los puntos abordador por la SEP fue la demanda relacionada con la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, una de las principales exigencias de la CNTE durante las negociaciones.

"En el caso de la reforma a la Ley del ISSSTE de 2007, hemos dicho muchas veces que o coincidimos con esa ley, siempre hemos estado en contra y se han hecho propuestas alternativas. No estamos como en 2007 o antes de 2008. Hay una vertiente solidaria que compensa la pensión", señaló.

Mario Delgado reiteró que el actual gobierno mantiene una postura crítica respecto a dicha reforma y reconoció que existen propuestas alternativas para mejorar las condiciones de retiro de los trabajadores de la educación.

El secretario explicó que actualmente se analiza un esquema solidario que permita fortalecer las pensiones y acercarlas al salario que percibían los docentes cuando estaban en activo, con el objetivo de evitar una disminución significativa en sus ingresos tras la jubilación.

FBPT