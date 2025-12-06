Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 6 de Diciembre 2025

Conoce qué carreteras registran bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular este sábado 6 de diciembre, así como las marchas y movilizaciones previstas en diversos puntos del país.

Las autoridades reiteran la importancia de que los automovilistas verifiquen el estado actual de las vías antes de emprender cualquier trayecto, especialmente ante la presencia de manifestaciones, obras en curso y condiciones climáticas adversas que puedan afectar la circulación.

Para mantenerse informados, se recomienda consultar de manera constante las cuentas oficiales de @GN_Carreteras y @CAPUFE, donde se difunde información en tiempo real sobre accidentes, reducción de carriles, cierres totales o parciales, además de alertas de vialidad. Asimismo, se pidió a la ciudadanía conducir con precaución, respetar los señalamientos, salir con anticipación y evitar, en la medida de lo posible, las zonas donde existan conflictos o bloqueos prolongados que puedan ocasionar retrasos significativos.

A continuación, se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones debido a cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

17:13 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 23. Reducción de carriles en ambos sentidos por atención de accidente (choque de costado y salida del camino). Maneja con precaución.

16:45 Horas. ESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Estación Don - Navojoa, km 101, dirección Estación Don. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

16:31 Horas. En Campeche se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 206+000 de la carretera Escárcega - Villahermosa con dirección a Villahermosa. Atienda indicación vial.

Accidente en Campeche. Foto: Guardia Nacional

16:09 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Durango - Mazatlán, km 163. Continúa circulación intermitente en ambos sentidos, por daño en la estructura del Puente El Carrizo, derivado de un accidente. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.

16:04 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Acayucan - Cosoleacaque, del km 0 al 6. Continúa circulación en contraflujo por labores de mantenimiento. En la zona se registra carga vehicular intensa.

15:53 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 268, dirección Córdoba. Reducción de carriles por atención de accidente (desprendimiento y volcadura de remolque). Maneja con precaución.

13:29 Horas. CARGA VEHICULAR Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Continúa carga vehicular en ambos sentidos, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

13:20 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Cuernavaca, km 76, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

13:03 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Cuernavaca - Acapulco, dirección Cuernavaca. Registra carga vehicular del km 96 al 99, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

10:23 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 96, dirección Cuernavaca. Se restablece la circulación. El personal continúa con la atención del accidente, por el momento sin afectar los carriles de rodamiento. Maneja con precaución.

10:10 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Registra carga vehicular en ambos sentidos, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

10:10 Horas CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro. km 176, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

08:12 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Cuernavaca - Acapulco, dirección Cuernavaca. Registra carga vehicular del km 97 al 101, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

08:00 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 139, dirección Acapulco. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. .

07:50 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 139, dirección Acapulco. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). Maneja con precaución.

07:47 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México Querétaro, km 176, dirección CDMX. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camiones). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

07:38 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 71, dirección Veracruz. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

06:54 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Carbonera - Puerto México, Plaza de Cobro Los Chorros, dirección Puerto México. Se informa a las personas usuarias que el accidente ha sido atendido, por lo que se restablece la circulación. Tramo opera de manera normal.

06:25 Horas. Reportan Choque en Avenida San Antonio, colonia Lomas Becerra, en la Alcaldía Álvaro Obregón. Un vehículo y un tráiler se impactaron. Sin lesionados.

05:53 Horas. CARGA VEHICULAR Autopista México-Querétaro. Plaza de Cobro Palmillas, dirección CDMX. Registra carga vehicular, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

05:15 Horas. En Nuevo León se registra el cierre parcial de circulación por un accidente cerca del km 149+900 de la carretera Cd. Victoria – Monterrey, con dirección a Cd. Victoria. Atienda indicación vial.

Accidente vial. Foto: Guardia Nacional

05:50 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Chamapa - Lechería, km 16, dirección Lechería. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

04:17 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 93, dirección La Tinaja. Reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino a cuneta central). Maneja con precaución.

