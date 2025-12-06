Pronóstico del Tiempo SÁBADO 6 de Diciembre de 2025: Lluvias y Frío

Para este sábado 6 de diciembre de 2025, se prevé que el frente número 18, se extienda sobre el norte y noreste del golfo de México, sin efectos sobre el territorio nacional.

Asimismo, una vaguada continuará sobre el norte y noroeste de México, en interacción con el río atmosférico desde el occidente hasta el noreste del país, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noroeste, norte, noreste y occidente.

También se mantendrá el ambiente frío a muy frío durante la noche y madrugada.

Finalmente, un canal de baja presión en el sureste, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generará lluvias e intervalos de chubascos en zonas del centro, oriente, sur y sureste del país.

Valle de México

Por la mañana, se pronostica cielo parcialmente nublado. Ambiente frío a fresco, y muy frío con bancos de niebla en zonas altas.

Para la tarde, se espera ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado y probabilidad de chubascos con descargas eléctricas en el Estado de México y lluvias aisladas en la CDMX.

En la Ciudad de México, la temperatura mínima será de 10 a 12 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

Lluvias

Se pronostican chubascos con lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Intervalos de chubascos en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

en Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas en Baja California Sur, Sinaloa, Sonora (sur), Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Tabasco y Campeche.

Calor

Se esperan temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Campeche y Yucatán.

en Guerrero, Oaxaca, Chiapas (istmo), Campeche y Yucatán. Máximas de 30 a 35 °C en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Tabasco y Quintana Roo.

Frío

Se prevén temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.

con en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Mínimas de -5 a 0 °C con heladas en zonas serranas de Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

con en zonas serranas de Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Viento

Se pronostica viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Con información de SMN

