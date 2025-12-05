De 'El Polivoz' a 'Una Familia de 10': Los Personajes a los Que Dio Vida Eduardo Manzano

El actor y comediante Eduardo Manzano trascendió como una figura histórica del cine y televisión mexicana, con una trayectoria de más de 60 años.

"El hombre de las mil voces”, como también se le conocía, fue parte del dúo "Los Polivoces", junto a Enrique Cuenca, y dejó huella con múltiples personajes.

¿Cuáles fueron los personajes de Eduardo Manzano que cautivaron?

Eduardo Manzano creó una gran cantidad de personajes que cautivaron a diversas generaciones; entre los más recordados están:

"El Chiflagoras”

“Gordolfo Gelatino”

"Don Teofilito”

“Los hermanos Lelos”

"Mary Pompis”

“Agallón Mafafas”

“El Guashangüer”

"Chano"

En su trayectoria se encuentran películas como "¡Ahí, madre!", "El aviso inoportuno", "Pastorela" y "Club de la eutanasia".

Mientras que en la televisión siempre será recordado como el entrañable don Arnoldo López.

Así eran los personajes de Eduardo Manzano

"Gordolfo Gelatino"

Uno de los personajes más populares por la inconfundible melodía de “aoy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé, soy primoroso, bello, lindo, soy Gordolfo Gelatino” y su clásica frase “¡Ahí, madre!”

Personaje de Gordolfo Gelatino. Foto: Los Polivoces

Parodiaba al galán italiano Rodolfo Valentino del Hollywood de los años 1920.

"Agallón Mafafas"

Personaje de Agallón Mafafas. Foto: Los Polivoces

Un militar con rasgos del director Emilio “Indio” Fernández que parodiaba así al cine mexicano.

“El Guashangüer”

Los personajes de “El Guashangüer” y “Mostachón”. Foto: Los Polivoces

Un obrero con humor que trata de salir adelante ante las adversidades, su personaje hizo clik con los televidentes por la realidad familiar y social.

Don Teofilito

Personaje de Don Teofilito. Foto: Los Polivoces

Un adulto mayor con frases singulares y que su picardía hacia pasar un momento divertido.

Chon

Personajes de la dupla de "Chano y Chon”. Foto: Los Polivoces

La dupla de "Chano y Chon” expresaban con picardía situaciones sociales con personajes del México rural. El personaje de Chon fue interpretado por Eduardo Manzano.

"Don Arnoldo López Conejo", abuelo de “Una familia de diez”

El abuelo de la comedia “Una familia de diez” fue interpretado por casi dos décadas y su característica era su gusto por los tamales y que siempre traía puesta una pijama.

Personaje “Don Arnoldo López Conejo”. Foto: Instagram lalomanzanocomediante

¿Eduardo Manzano Balderas?

Eduardo Manzano Balderas nació el 18 de julio de 1938 en la Ciudad de México. Desde pequeño descubrió sus facultades para imitar a los personajes que escuchaba a través de la radio.

Fue así que con el tiempo, a la par de estudiar la carrera de ingeniería, decide ingresar a la Escuela Nacional de Locutores, donde para poder solventar sus estudios, vendía casa por casa, equipos contra incendio y utensilios para el hogar.

Su primer contacto con el medio fue a finales de los años 50 cuando participó en un programa de concurso para imitadores.

Fue ahí donde conoció a Enrique Cuenca, quien tiempo después, se convertiría en su inseparable mancuerna dentro de la comedia.

En 1961 logró su primer oportunidad en la televisión en el programa "Tiempos y contrastes", el cual le dio un lugar dentro del medio y su pase para después participar en "El show de los Polivoces", programa que se convirtió en un icono de la comedia mexicana.

También se le recuerda por su participación en la pantalla chica en: "La vida en risa", "El show de Eduardo" y en los últimos años en "Una familia de diez", "La rosa de Guadalupe" y el reality show "Hazme reír y serás millonario".

Dentro del séptimo arte, dejó huella en películas como "Agarrando parejo", "!Ahí madre!", "Tres kilómetros de amor", "Entre pobretones y ricachones", "Volverte a ver"; "En el último trago", "El crimen del Cácaro Gumaro" y "La Hija de Moctezuma" donde compartió créditos con María Elena Velasco "La India María".

Manzano se convirtió en una leyenda del espectáculo, un comediante que nunca quiso alejarse de los reflectores ni del cariño del público y que hoy partió al cielo para continuar con su misión de hacer reír.

