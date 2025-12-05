Embajada de EUA Advierte que los Migrantes que Reingresen Ilegalmente a su País Irán a Prisión

La embajada de Estados Unidos en México ha advertido que los migrantes que reingresen de forma ilegal al país enfrentarán dos años de prisión. Las penas pueden aumentar si el detenido tiene antecedentes legales.

Dan prisión a migrantes que reingresan a Estados Unidos de forma ilegal

A través de X, la Embajada de Estados Unidos en México advirtió que los migrantes que reingresen de forma ilegal pueden enfrentar prisión. Concretamente, el reingreso ilegal amerita dos años de prisión, según la legislación vigente:

Si ingresas ilegalmente a Estados Unidos tras haber sido deportado, enfrentarás 2 años de cárcel.

Desde que Donald Trump regresó a la Casa Blanca, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha aumentado considerablemente el número de redadas contra migrantes, así como las deportaciones.

De forma paralela a los operativos contra migrantes, también se ha promocionado las autodeportaciones. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ofrece un estipendio de mil dólares a aquellos inmigrantes que decidan volver de forma voluntaria a sus países y se registren a través de la aplicación CBP One.

Hasta 20 años de prisión para migrantes que fueron deportados por delitos graves

Esta política hacia el interior también ha sido acompañada de una campaña para disuadir a los migrantes que desean volver a Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump ha señalado que existen duras penas para aquellos que reingresen de forma ilegal.

Actualmente, Estados Unidos considera estas penas para aquellos migrantes que reingresan a Estados Unidos de forma ilegal:

2 años de prisión por reingresar de forma ilegal a Estados Unidos.

Hasta 10 años de prisión para aquellos migrantes que fueron deportados por un delito grave.

Hasta 20 años de prisión para migrantes que fueron deportados por delitos severos con agravantes.

