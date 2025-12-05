Sheinbaum Publica Foto de Primera Reunión con Trump y Mark Carney tras Sorteo del Mundial 2026

Claudia Sheinbaum y Donald Trump han sostenido su primera conversación en persona en el Kennedy Center en Washington D.C., es la primera vez que la Presidenta de México, el Presidente de Estados Unidos y el Primer Ministro de Canadá se encuentran juntos en un mismo lugar, esto durante el Sorteo del Mundial 2026.

Se trató de su primera reunión en persona desde que asumieron como jefes de Estado, pues anteriormente solo habían sostenido al menos 10 llamadas telefónicas para conversar sobre temas como la migración, la seguridad y los aranceles.

Más tarde, la Presidenta publicó en su cuenta de X el siguiente mensaje sobre la reunión entre los tres mandatarios:

En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos.

Presidenta de México se Reúne con Trump y Carney. Foto: @Claudiashein

Después de la reunión, la Presidenta se dirigió al Instituto Cultural Mexicano de Washington, D.C. en donde fue recibida por mexicanos y mariachis. Después de un encuentro breve, a su salida dijo:

Fue una reunión muy positiva. Somos un gran país, extraordinario... Lo importantes es que vamos a seguir trabajando

Al respecto, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, se refirió al encuentro el cual dijo: "reafirmó una asociación histórica basada en resultados".

Esta noche, la Presidenta publicó en su cuenta de X, un video con una crónica de su estadía en Estados Unidos en el marco del Sorteo Mundialista 2026, acompañado del mensaje:

En visita a Washington, Estados Unidos, destacamos que México es un país extraordinario, mágico. Mantenemos una muy buena relación con Estados Unidos y Canadá en beneficio de nuestras naciones y nuestros pueblos.

La llegada de Sheinbaum a EUA

La mandataria mexicana llegó anoche a la capital estadounidense a bordo de un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y esta mañana acudió al Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, para presenciar el sorteo de la FIFA para el Mundial 2026, al cual también acudió el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

“México es extraordinario”

Durante la ceremonia, Claudia Sheinbaum Pardo destacó que México es un país extraordinario, y dijo qué significa que la República Mexicana se convierta por tercera vez en sede mundialista.

Estamos orgullosos, orgullosas, de recibir por tercera vez la Copa Mundial; México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación.

Acompañada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, Sheinbaum Pardo además expuso que en México se disfruta el juego de pelota desde tiempos ancestrales.

“Quiero decirles que tenemos un pueblo extraordinario y trabajador; y algo especial: nosotros disfrutamos del juego de pelota desde tiempos ancestrales”.

“¡Viva México”!

Posteriormente, luego de sacar la esfera con el nombre de México -con lo que la Selección Mexicana encabezará el Grupo A- la titular del Ejecutivo federal mexicana celebró con un “¡Viva México!”.

Los tres jefes de Estado después se unieron en el escenario en una imagen histórica, que además reunió por primera vez en persona a Claudia Sheinbaum Pardo y Donald Trump.

“Esto va a ser espectacular”

Antes del evento, en su paso por la alfombra roja, Trump dijo que Estados Unidos está trabajando con México y Canadá en el marco de la Copa Mundial de Futbol del próximo año, y enfatizó que “esto va a ser espectacular”.

Acompañado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, el mandatario estadounidense destacó que ya se rompió récord en venta de boletos para el Mundial 2026.

Y al ser cuestionado por el Premio FIFA de la Paz, aseguró que ya ha resuelto muchas guerras y salvado a millones. “Hace un año este país estaba perdido y ahora somos la mejor nación del mundo”, indicó.

Agradecimiento a Sheinbaum y Carney

Posteriormente, luego de recibir el galardón “Premio de la Paz de la FIFA - El futbol une al mundo”, el presidente estadounidense dio un breve mensaje en el que extendió su agradecimiento a Sheinbaum y Carney.

Tenemos una increíble relación con el primer ministro de Canadá y la presidenta de México; trabajamos con estos dos países, con coordinación, con amistad y una relación extraordinaria y les quiero agradecer muchísimo a ambos.

Además, agradeció a todos los estadounidenses y los conminó a divertirse mucho.

