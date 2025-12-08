Sheinbaum Entra a Lista de 67 Personas Más Elegantes del Mundo; ¿Quiénes la Integran?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo historia al ingresar a la lista de las personas más elegantes del mundo elaborada por el diario estadounidense The New York Times; una posición que nadie más ocupa.

Es la única jefa de Estado en funciones entre los 67 nombres seleccionados, y su presencia replantea la definición del estilo en la lista, como algo que puede ir más allá de la ropa y la fama, hacia el poder, el simbolismo y la acción pública.

Destacan la elegancia de las prendas bordadas de Claudia Sheinbaum

The New York Times destaca cómo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha utilizado prendas bordadas que están vinculadas a las comunidades indígenas como parte constante de su imagen pública durante su primer año de mandato.

Prendas bordadas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Facebook Claudia Sheinbaum Pardo

La administración de Sheinbaum también ha tomado medidas para confrontar a las casas de moda acusadas de copiar diseños indígenas para convertir a la ropa en un espacio de protección cultural.

¿Quiénes aparecen en la lista de los más elegantes 2025?

El cantante Bad Bunny aparece en la lista como una figura del estrellato mundial, la moda y la identidad caribeña. El artista puertorriqueño pasó el año 2025 con 30 espectáculos con entradas agotadas en Puerto Rico; además, fue nombrado próximo cabeza de cartel del medio tiempo del Super Bowl.

Cardi B, por su parte, representa otra dimensión de la influencia latina. La rapera nacida en el Bronx destacó no solo en las alfombras rojas, sino también en los tribunales, asistiendo a su juicio por agresión civil en Los Ángeles con elegantes trajes de diseñador y pelucas.

Otra personalidad en la lista es el tenista Carlos Alcaraz, que transformó un descuido en un corte de cabello impecable, afeitándose la cabeza antes del Abierto de Estados Unidos y tiñéndose de rubio platino tras ganar el título individual masculino.

En la lista, el nombre de Rosalía también aparece junto con el del rapero A$AP Rocky, se posiciona en la cima como una figura cuya influencia trasciende la moda y ser la nueva cara de Chanel.

Otro nombre es el de Kendrick Lamar, donde su look con pantalones acampanados generó debate precisamente porque fusionaba nostalgia con modernidad.

Sabrina Carpenter, con su preferencia por el amarillo mantequilla, ha sido un motivo recurrente en giras, apariciones en televisión y vestuario teatral.

Doechii destaca en la lista por alternar trenzas, afros, vestidos con corsé y conjuntos casi invisibles, mientras André 3000 generó debate al llevar una réplica de un piano de media cola en la Gala del Met, un gesto que, según el Times, era imposible de ignorar.

Atletas aparecen en lista de los más elegantes

Shohei Ohtani transformó un simple gesto de la mano de un anuncio de cosméticos en un fenómeno viral mientras guiaba a los Dodgers de Los Ángeles a otro título de la Serie Mundial.

Shai Gilgeous-Alexander consolidó su reputación como el MVP más vanguardista de la NBA, con tenis exclusivos de Converse.

Paige Bueckers pasó de campeona de la NCAA a primera selección del draft de la WNBA, con un estilo cuidadosamente sobrio.

Naomi Osaka y sus deslumbrantes accesorios Labubus.

Reconocen a personajes de ficción y la cultura como elegantes

Los personajes de ficción también obtuvieron un lugar en la lista de los más elegantes.

Carrie Bradshaw vuelve a ser un referente de estilo al terminar "And Just Like That..." Personajes de The Gilded Age, Weapons, Sinners y KPop Demon Hunters fueron tratados como fuerzas culturales.

La lista también incluye figuras cercanas al poder, como el papa León XIV al combinar vestimentas tradicionales con una gorra de los Chicago White Sox.

Melania Trump fue reconocida por su uso estratégico de sombreros de gran impacto como primera dama.

La presidenta Claudia Sheinbaum. Foto: Facebook Claudia Sheinbaum Pardo

Sin embargo, ninguno de los dos ocupa un cargo electo, una distinción que deja a Sheinbaum sola en su categoría.

