Sheinbaum Da Detalles de Reunión con Donald Trump y Mark Carney, en Sorteo del Mundial 2026

En la conferencia de prensa matutina de hoy, 8 de diciembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó la reunión que sostuvo con el mandatario Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en el marco del sorteo de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Sheinbaum Pardo especificó que durante la reunión privada que sostuvieron los tres "no avanzaron mucho", sin embargo, acordaron continuar con los temas que se abordaron, entre ellos, sobre comercio.

En la reunión del viernes, en realidad era un evento no formalmente político sino más relacionado con el futbol, con el deporte y lo que se vio fue una buena relación entre los tres países, eso fue muy importante.

La titular del Ejecutivo Federal también destacó la importancia de mantener vínculos con Estados Unidos, al señalar factores como vecindad, presencia de millones de mexicanos en ese país y la conveniencia. Hizo énfasis en que debe haber respeto y una relación basada en la coordinación, así como en la defensa de la soberanía.

La reunión se dio después del sorteo del Mundial 2026

¿Cómo fue el diálogo durante el sorteo del Mundial 2026 y previo a la reunión?

La presidenta detalló que el contacto previo al encuentro privado se dio durante el sorteo, donde las conversaciones se centraron en el evento deportivo, los equipos participantes y los deportes más representativos de cada nación.

Recordó que Canadá mencionó al hockey como una disciplina nacional destacada, mientras que Trump comentó no estar tan familiarizado con el futbol. Según Sheinbaum, el trato mostrado durante el intercambio fue cordial: "Fe una reunión muy cordial y de mucho respeto hacia México del presidente Trump".

Cabe señalar que el pasado 5 de diciembre de 2025, se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026, en el que México quedó en el Grupo A, a lo largo del evento, Claudia Sheinbaum, Mark Carney y Donald Trump estuvieron conversando desde sus lugares, se les notaba felices.

