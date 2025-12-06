Calendario Oficial. ¿Cómo se Jugarán Partidos en Mundial FIFA 2026? Grupos y Fechas

Desde el Kennedy Center, en Washington D. C., se revelaron los detalles: ya hay grupos y fechas de cómo se jugarán los primeros partidos del Mundial 2026. Con el Sorteo de la FIFA se ha dado a conocer el calendario oficial y en N+ te compartimos toda la información.

En notas previas te dimos a conocer detalles sobre los rivales de la Selección Mexicana. Desde cuántas veces se ha enfrentado el Tri con Corea del Sur, como resultados previos con Sudáfrica, que será el partido inaugural.

Video: Sheinbaum, Trump y Carney, Participan en el sorteo de la Copa Mundial FIFA 2026

¿Cómo se jugarán los partidos del Mundial 2026?

El sorteo no determinó un aparente Grupo de la Muerte, aunque colosos como España, Brasil y Francia tendrán al menos un enfrentamiento de alta exigencia en la primera ronda.

A Argentina, que capitanea Lionel Messi le tocó en suerte un favorable Grupo J, que comparte con Argelia, Austria y Jordania.

No obstante, de terminar líder de la llave como indican los pronósticos, a la Albiceleste podría esperarle un cruce de voltaje frente al segundo clasificado del Grupo H, en el que compiten España y Uruguay.

"No damos nada por descontado", recalcó el seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni, quien presentó el trofeo de campeón.

El choque entre la Roja de Lamine Yamal, vigente campeona de Europa, y Uruguay se perfila como un plato fuerte de la primera ronda, en un grupo que completan Arabia Saudita y Cabo Verde.

Otro choque estelar será el de Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos de los mejores jugadores del mundo, al frente de Francia y Noruega en el Grupo I.

Carlo Ancelotti, de su lado, se estrenará como seleccionador mundialista al mando de un Brasil que chocará contra Marruecos, Haití y Escocia en el C.

Otras escuadras latinoamericanas se citaron con rivales ilustres.

Colombia se medirá en la primera ronda con Portugal en un reencuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo. A Ecuador, por su parte, le espera Alemania en la llave E, mientras Panamá enfrentará a Inglaterra y Croacia en la L.

Nota relacionada: Ronaldo, Totti, Stoichkov y Lalas Junto a Infantino en Presentación del Calendario de Partidos

¿Cómo quedó el calendario oficial de partidos del Mundial 2026 con grupos y fechas?

Número de Partido Equipos Fecha 1 México vs Sudáfrica 11-06-26 2 Corea del Sur vs Por conocerse 11-06-26 3 Canadá vs Por conocerse 12-06-26 4 Estados Unidos vs Paraguay 12-06-26 5 Brasil vs Marruecos 13-06-26 6 Australia vs Por conocerse 13-06-26 7 Haití vs Escocia 13-06-26 8 Alemania vs Curazao 14-06-26 9 Costa de Marfil vs Ecuador 14-06-26 10 Países Bajos vs Japón 14-06-26 11 Por conocerse vs Túnez 14-06-26 12 España vs Cabo Verde 15-06-26 13 Arabia Saudita vs Uruguay 15-06-26 14 Bélgica vs Egipto 15-06-26 15 Irán vs Nueva Zelanda 15-06-26 16 Francia vs Senegal 16-06-26 17 Por conocerse vs Noruega 16-06-26 18 Argentina vs Argelia 16-06-26 19 Austria vs Jordania 16-06-26 20 Inglaterra vs Croacia 17-06-26 21 Ghana vs Panamá 17-06-26 22 Portugal vs Por anunciarse 17-06-26 23 Uzbekistán vs Colombia 17-06-26 24 Por anunciarse vs Sudáfrica 18-06-26 25 Suiza vs Por anunciarse 18-06-26 26 Canadá vs Catar 18-06-26 27 México vs Corea del Sur 18-06-26 28 Brasil vs Haití 19-06-26 29 Escocia vs Marruecos 19-06-26 30 Por conocerse vs Paraguay 19-06-26 31 EUA vs Australia 19-06-26 32 Alemania vs Costa de Marfil 20-06-24 33 Ecuador vs Curazao 20-06-24 34 Países Bajos vs Por conocerse 20-06-24 35 Túnez vs Japón 20-06-26 36 España vs Arabia Saudita 21-06.26 37 Uruguay vs Cabo Verde 21-06-26 38 Bélgica vs Irán 21-06-26 39 Nueva Zelanda vs Egipto 21-06-26 40 Francia vs Por conocerse 22-06-26 41 Noruega vs Senegal 22-06-26 42 Argentina vs Austria 22-06-26 43 Jordania vs Argelia 22-06-26 44 Inglaterra vs Ghana 23-06-26 45 Panamá vs Croacia 23-06-26 46 Portugal vs Uzbekistán 23-06-26 47 Colombia vs Por conocerse 23-06-26 48 Por conocerse vs Canadá 24-06-26

Con información de AFP.

