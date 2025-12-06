Calendario Oficial. ¿Cómo se Jugarán Partidos en Mundial FIFA 2026? Grupos y Fechas
El partido inaugural será entre México y Sudáfrica, mismos protagonistas del encuentro incial en el certamen del 2010; conoce cómo quedó el calendario oficial de la FIFA para el Mundial 2026
Desde el Kennedy Center, en Washington D. C., se revelaron los detalles: ya hay grupos y fechas de cómo se jugarán los primeros partidos del Mundial 2026. Con el Sorteo de la FIFA se ha dado a conocer el calendario oficial y en N+ te compartimos toda la información.
En notas previas te dimos a conocer detalles sobre los rivales de la Selección Mexicana. Desde cuántas veces se ha enfrentado el Tri con Corea del Sur, como resultados previos con Sudáfrica, que será el partido inaugural.
¿Cómo se jugarán los partidos del Mundial 2026?
El sorteo no determinó un aparente Grupo de la Muerte, aunque colosos como España, Brasil y Francia tendrán al menos un enfrentamiento de alta exigencia en la primera ronda.
A Argentina, que capitanea Lionel Messi le tocó en suerte un favorable Grupo J, que comparte con Argelia, Austria y Jordania.
No obstante, de terminar líder de la llave como indican los pronósticos, a la Albiceleste podría esperarle un cruce de voltaje frente al segundo clasificado del Grupo H, en el que compiten España y Uruguay.
"No damos nada por descontado", recalcó el seleccionador albiceleste, Lionel Scaloni, quien presentó el trofeo de campeón.
El choque entre la Roja de Lamine Yamal, vigente campeona de Europa, y Uruguay se perfila como un plato fuerte de la primera ronda, en un grupo que completan Arabia Saudita y Cabo Verde.
Otro choque estelar será el de Kylian Mbappé y Erling Haaland, dos de los mejores jugadores del mundo, al frente de Francia y Noruega en el Grupo I.
Carlo Ancelotti, de su lado, se estrenará como seleccionador mundialista al mando de un Brasil que chocará contra Marruecos, Haití y Escocia en el C.
Otras escuadras latinoamericanas se citaron con rivales ilustres.
Colombia se medirá en la primera ronda con Portugal en un reencuentro entre James Rodríguez y Cristiano Ronaldo. A Ecuador, por su parte, le espera Alemania en la llave E, mientras Panamá enfrentará a Inglaterra y Croacia en la L.
¿Cómo quedó el calendario oficial de partidos del Mundial 2026 con grupos y fechas?
|Número de Partido
|Equipos
|Fecha
|1
|México vs Sudáfrica
|11-06-26
|2
|Corea del Sur vs Por conocerse
|11-06-26
|3
|Canadá vs Por conocerse
|12-06-26
|4
|Estados Unidos vs Paraguay
|12-06-26
|5
|Brasil vs Marruecos
|13-06-26
|6
|Australia vs Por conocerse
|13-06-26
|7
|Haití vs Escocia
|13-06-26
|8
|Alemania vs Curazao
|14-06-26
|9
|Costa de Marfil vs Ecuador
|14-06-26
|10
|Países Bajos vs Japón
|14-06-26
|11
|Por conocerse vs Túnez
|14-06-26
|12
|España vs Cabo Verde
|15-06-26
|13
|Arabia Saudita vs Uruguay
|15-06-26
|14
|Bélgica vs Egipto
|15-06-26
|15
|Irán vs Nueva Zelanda
|15-06-26
|16
|Francia vs Senegal
|16-06-26
|17
|Por conocerse vs Noruega
|16-06-26
|18
|Argentina vs Argelia
|16-06-26
|19
|Austria vs Jordania
|16-06-26
|20
|Inglaterra vs Croacia
|17-06-26
|21
|Ghana vs Panamá
|17-06-26
|22
|Portugal vs Por anunciarse
|17-06-26
|23
|Uzbekistán vs Colombia
|17-06-26
|24
|Por anunciarse vs Sudáfrica
|18-06-26
|25
|Suiza vs Por anunciarse
|18-06-26
|26
|Canadá vs Catar
|18-06-26
|27
|México vs Corea del Sur
|18-06-26
|28
|Brasil vs Haití
|19-06-26
|29
|Escocia vs Marruecos
|19-06-26
|30
|Por conocerse vs Paraguay
|19-06-26
|31
|EUA vs Australia
|19-06-26
|32
|Alemania vs Costa de Marfil
|20-06-24
|33
|Ecuador vs Curazao
|20-06-24
|34
|Países Bajos vs Por conocerse
|20-06-24
|35
|Túnez vs Japón
|20-06-26
|36
|España vs Arabia Saudita
|21-06.26
|37
|Uruguay vs Cabo Verde
|21-06-26
|38
|Bélgica vs Irán
|21-06-26
|39
|Nueva Zelanda vs Egipto
|21-06-26
|40
|Francia vs Por conocerse
|22-06-26
|41
|Noruega vs Senegal
|22-06-26
|42
|Argentina vs Austria
|22-06-26
|43
|Jordania vs Argelia
|22-06-26
|44
|Inglaterra vs Ghana
|23-06-26
|45
|Panamá vs Croacia
|23-06-26
|46
|Portugal vs Uzbekistán
|23-06-26
|47
|Colombia vs Por conocerse
|23-06-26
|48
|Por conocerse vs Canadá
|24-06-26
Con información de AFP.
