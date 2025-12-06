Ronaldo, Totti, Stoichkov y Lalas Junto a Infantino en Presentación del Calendario de Partidos

Ronaldo Nazario, Francesco Totti, Hristo Stoichkov y Alexi Lalas participarán este sábado, junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en la presentación del calendario completo de partidos del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Este acto es la continuación del sorteo realizado el viernes en Washington D.C., donde se formaron los doce grupos de cuatro selecciones que participarán en la primera fase.

El lunes la FIFA anunció que, por primera vez, no se conocerían los estadios y horarios de partidos de un Mundial en el sorteo, sino hasta 24 horas después, tras un proceso de asignación de partidos que busca “garantizar las mejores condiciones posibles para todos los equipos y espectadores, y, cuando sea posible, permitir que los aficionados de todo el mundo vean a sus selecciones en vivo en las diferentes zonas horarias".

La FIFA dará a conocer las sedes y horarios de los 104 partidos del Mundial a partir de las 12:00 horas, hora local, mediante una transmisión en vivo que se difundirá a través de sus plataformas.

Mundialistas

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino estará acompañado de Ronaldo, parte de la selección campeona del mundo hace 31 años en Estados Unidos, aunque no jugó ni un minuto, pero que después ganó en 2002 el Mundial; de Stoichkov, cuarto clasificado con Bulgaria en 1994 y máximo goleador del torneo junto al ruso Oleg Salenko; de Alexi Lalas, el jugador más icónico de la selección de Estados Unidos en esa Copa del Mundo, y de Totti, campeón del mundo en 2006.

Compartirán sus opiniones sobre las principales historias del torneo.

La versión final del calendario, estará disponible en marzo, cuando se hayan completado las seis plazas restantes.

Historias recomendadas:

Con información de EFE

LECQ