Inicio Ciudad de México Metro CDMX: Entérate Qué Pasó Hoy en la Estación Chabacano de la Línea 2

Metro CDMX: Entérate Qué Pasó Hoy en la Estación Chabacano de la Línea 2

|

N+

-

Aquí te informamos lo que pasó hoy en la estación del Metro Chabacano, en la Línea 2

Estación Chabacano del Metro CDMX

Estación Chabacano del Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

COMPARTE:

La mañana de este lunes se registró intensa movilización de los servicios de emergencia en la estación Chabacano del Metro CDMX; aquí te informamos qué pasó hoy, 8 de diciembre de 2025, en la Línea 2, la azul, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Noticia relacionada: Estaciones Cerradas del Metrobús CDMX Hoy: Atención, Aquí No Hay Servicio

¿Qué pasó en la estación Chabacano del Metro CDMX?

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización de los servicios de emergencia en la Línea 2 del Metro CDMX se debió al fallecimiento de un usuario, al interior de la estación Chabacano, en la colonia Tránsito, la mañana de este lunes.

El adulto mayor, de unos 60 años de edad, habría muerto en uno de los pasillos de la estación Chabacano; el momento de su fallecimiento cargaba mercancía, como frituras. 

Video: ¿Qué Pasó en la Estación Chabacano de la Línea 2 del Metro? Esto se Sabe

Peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México llegaron a la estación Chabacano, ubicada en Calzada San Antonio Abad y Eje 3 Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc, para realizar las investigaciones correspondientes y levantar el cuerpo.

Las causas de la muerte y la identidad del adulto mayor, se desconocen, hasta el momento.

Mapa del Metro Chabacano

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT

Metro CDMX
Inicio Ciudad de México Que paso en estacion chabacano linea 2 metro cdmx hoy 8 diciembre 2025 tragedia