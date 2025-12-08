Metro CDMX: Entérate Qué Pasó Hoy en la Estación Chabacano de la Línea 2

La mañana de este lunes se registró intensa movilización de los servicios de emergencia en la estación Chabacano del Metro CDMX; aquí te informamos qué pasó hoy, 8 de diciembre de 2025, en la Línea 2, la azul, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña.

¿Qué pasó en la estación Chabacano del Metro CDMX?

De acuerdo con los primeros reportes, la movilización de los servicios de emergencia en la Línea 2 del Metro CDMX se debió al fallecimiento de un usuario, al interior de la estación Chabacano, en la colonia Tránsito, la mañana de este lunes.

El adulto mayor, de unos 60 años de edad, habría muerto en uno de los pasillos de la estación Chabacano; el momento de su fallecimiento cargaba mercancía, como frituras.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México llegaron a la estación Chabacano, ubicada en Calzada San Antonio Abad y Eje 3 Sur, en la alcaldía Cuauhtémoc, para realizar las investigaciones correspondientes y levantar el cuerpo.

Las causas de la muerte y la identidad del adulto mayor, se desconocen, hasta el momento.

Una persona, aparentemente de la tercera edad, murió al interior de la estación Chabacano de la Línea 2 del Metro; peritos de la Fiscalía capitalina realizaron el levantamiento del cuerpo.



Mapa del Metro Chabacano

