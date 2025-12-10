Así Habría sido la Ruta de Escape desde Venezuela de María Corina Machado para Llegar a Oslo

La líder opositora María Corina Machado habría salido de Venezuela en una embarcación rápida, un día antes de que se realizara la ceremonia en Oslo, Noruega, para recibir el Premio Nobel de la Paz, reveló el diario estadounidense Wall Street Journal.

Machado abandonó el país este martes 9 de diciembre de 2025 y viajó a la isla de Curazao, ubicada frente a la costa norte de Venezuela.

De acuerdo con fuentes que citan a funcionarios estadounidenses, los aliados de la líder de la oposición trabajaron para evitar que el viaje se hiciera público con tal de proteger su seguridad.

¿Por qué la isla de Curazao fue la vía de escape de María Corina Machado?

La pequeña isla se encuentra a unos 65 kilómetros de la península de Paraguana en el estado venezolano de Falcón, y ya ha sido utilizada en otras ocasiones por líderes opositores para escapar.

Machado logró salir del país entre controles policiales y militares

María Corina Machado se dirigió desde Caracas a la costa venezolana, en medio de los controles policiales y militares permanentes. Una vez estando en la costa, el trayecto por mar lo realizó en lanchas rápidas.

Hasta el momento no se ha precisado cómo evadió a las autoridades venezolanas

El avión en el que salió Machado

Una vez en Curazao logró abordar una aeronave para trasladarse a una base cercana. De acuerdo con la agencia EFE, el avión en el que habría viajado María Corina Machado es un Legacy 600 con matricula mexicana, que tiene como base el Aeropuerto Internacional Santiago de Querétaro, operado por la compañía JetVip Business Aviation.

Para recoger a Machado, la aeronave con capacidad para 13 pasajeros, partió ayer del Aeropuerto Ejecutivo de Miami Opa Locka, en el estado de Florida, Estados Unidos, con destino al Aeropuerto Internacional Hato de Willemstad, capital de Curazao, a donde llegó la noche del martes.

De allí, voló hasta el Aeropuerto Internacional de Bangor, situado en el estado de Maine, EUA, en donde hizo una escala técnica, para luego despegar hacia el aeropuerto de Oslo Gardermoen, donde finalmente aterrizó con la nobel venezolana.

Wall Street Journal detalló que María Corina utilizó una peluca para no ser detectada y que al menos, habría pasado por diez controles militares.

Aeronaves militares custodiaron su ruta de escape

Durante las horas que María Corina salía de Venezuela, aeronaves estadounidenses sobrevolaron el Golfo que une a Falcón y Maracaibo, con un par de aviones cazas que habrían despegado del portaaviones Gerald Ford, el más poderoso que tiene Estados Unidos.

12 años sin salir de Venezuela

María Corina Machado tenía al menos 12 años sin poder salir de Venezuela debido a una orden de arraigo judicial en su contra. De acuerdo con un análisis de la periodista venezolana Goizeder Azúa, tenía más de un año y medio sin ver a sus hijos. Durante este tiempo, la líder opositora venezolana se refugió en distintas embajadas.

Finalmente, logró llegar a Oslo, Noruega e hizo su primera aparición pública en el balcón del hotel en donde se hospeda. Se espera que en las siguientes horas se reúna con el Primer Ministro y tenga actividades públicas.

