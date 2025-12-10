María Corina Machado, Nobel de la Paz, Llega a Oslo tras Presunta Salida en Lancha de Venezuela

El presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes, confirmó que María Corina Machado ya está en Oslo y anunció que no habrá encuentro público esta noche entre la nobel y la prensa.

"Ella irá directo a ver a su familia", agregó Watne Frydnes. La Premio Nobel de la Paz 2025 salió la mañana de este miércoles de Venezuela presuntamente a bordo de una lancha, según el diario estadounidense The Wall Street Journal.

Noticia relacionada: EUA Revela Video de Incautación de Petrolero en Venezuela que Apoya a Organizaciones Terroristas

La líder opositora venezolana recibió este miércoles el Premio Nobel de la Paz 2025 en una ceremonia en Oslo, Noruega. Su hija, Ana Corina Sosa, recibió el galardón a su nombre.

Emocionada, Ana Sosa recibió la ovación de pie del público, frente a una foto de su madre, que formó parte del escenario.

Hija de María Corina Machado Recibe Premio Nobel de la Paz 2025; Así Fue el Momento

Durante la ceremonia de premiación, Corina Machado confirmó que estaba rumbo a Oslo durante una llamada telefónica con Watne Frydnes.

Trump dice que no le gustaría que detuvieran a Corina Machado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió hoy que no le gustaría que las autoridades venezolanas arrestaran a la líder opositora María Corina Machado.

"No me gustaría que la arrestaran, no estaría contento con eso", respondió en la Casa Blanca cuando la prensa le preguntó qué pasaría si Machado fuera detenida.

Trump dijo no saber "nada" de supuestos planes para detenerla, pero apuntó que Machado "fue muy amable" al dedicarle el Nobel de la Paz cuando fue anunciado.

"Mi Mamá Regresará a Venezuela Porque Sabemos Que Esa es su Lucha", Hija de María Corina Machado

Con información de: N+ y EFE

Historias recomendadas:

AMP