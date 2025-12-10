Senado Aprueba Nuevas Monedas de 10 y 20 Pesos; ¿Cómo Son y Cuándo Entran en Circulación?

El pleno del Senado aprobó este miércoles 10 de diciembre dos dictámenes que modifican las características de las nuevas monedas de 10 y 20 pesos, con los que se busca disminuir sus costos de producción.

Con 89 votos a favor y 16 en contra, se aprobó reformar el decreto en relación con las características de las monedas, con el objetivo de actualizar el diseño y los materiales de la moneda de 10 pesos.

Con 91 votos a favor y 14 en contra, se aprobó reformar el decreto en relación con las características de la moneda de 20 pesos.

Con la aprobación de ambas minutas se modifica el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Monetaria para establecer las características de las monedas de 10 y 20 pesos.

¿Cómo serán las nuevas monedas de 10 pesos?

La moneda de 10 pesos, precisa el proyecto, contará en su anverso con el Escudo Nacional y la leyenda Estados Unidos Mexicanos.

En su lado reverso, estará la Piedra del Sol, que representa a Tonatiuh con la máscara de fuego, además de identificadores de valor de la moneda y año de acuñación, entre otros.

Será circular y bimetálica.

Su parte central podrá ser de aleaciones de plata sterling, alpaca plateada o acero recubierto de níquel.

Su anillo perimétrico de bronce-aluminio, acero cubierto de bronce, bronce-aluminio-hierro o alpaca dorada.

Así serán las nuevas monedas de 20 pesos

Por su parte, la moneda de 20 pesos tendrá en su reverso el Templo de Kukulkán en Chichén Itzá, acompañada de identificadores de valor y año de acuñación, entre otros.

También en su reverso, la moneda de 20 pesos tendrá escrito el microtexto “CHICHÉN ITZA, TEMPLO DE KUKULKÁN-PATRIMONIO CULTURAL”. En su anverso estará el Escudo Nacional con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos”.

Será dodecagonal.

Su centro estará hecho de alpaca plateada.

Su anillo perimétrico será de bronce-aluminio.

¿Cuándo saldrán en circulación las renovadas monedas de 10 y 20 pesos?

Se prevé que sea el próximo año cuando las renovadas monedas de 10 y 20 pesos sean puestan en circulación.

