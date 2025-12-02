Banxico Confirma Emisión de Nuevas Monedas de 1 Peso antes de Fin de Año 2025: ¿Cuándo Salen?

La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja, confirmó durante la presentación del informe trimestral julio-septiembre 2025 del banco central que la nueva moneda de un peso entrará en circulación antes de que termine el año.

Según Rodríguez Ceja, las nuevas monedas ya fueron acuñadas y serán puestas en circulación este mismo mes, conforme al Programa Institucional de Casa de Moneda de México 2025-2030 publicado en noviembre pasado.

Con la puesta en circulación de estas nuevas monedas, el banco central mexicano busca satisfacer la demanda de moneda de curso legal y disminuir los costos de producción de estas.

¿Cómo serán las nuevas monedas de 1 peso?

De acuerdo con el Programa Institucional de Casa de Moneda de México 2025-2030, lo que diferenciará a las nuevas monedas de un peso de las anteriores es el material del que están acuñadas.

El proyecto contempla la migración hacia la producción de monedas de 1 peso con núcleos de acero recubierto de bronce, en sustitución de la aleación actual de bronce-aluminio.

"El uso de acero recubierto de bronce supondría una disminución en los costos de producción de la moneda metálica, principalmente en la adquisición del metal", señala el documento.

¿En qué se diferenciarán las monedas de 1 peso antiguas de las nuevas?

Según la gobernadora del Banxico, en esencia, las nuevas monedas de 1 peso serán iguales que las anteriores.

Tienen el mismo peso, las mismas dimensiones, el mismo diseño y están preparadas para ser aceptadas en todos los equipos que aceptan monedas

Lo anterior, toda vez que el cambio residirá en la composición de estas, por lo que a simple vista será imperceptible.

También habrá nuevas monedas de 2 y 5 pesos

El Programa Institucional de Casa de Moneda de México 2025-2030 también contempla la puesta en circulación de nuevas monedas de 2 y 5 pesos.

No obstante, la puesta en circulación de estas nuevas monedas será hasta el próximo año, indicó Rodríguez Ceja.

