Este Día Entra En Vigor el Nuevo Salario Mínimo 2026 Diario y Mensual en México

Estamos a punto de conocer de cuánto será el aumento al salario mínimo 2026 en México, pero lo que sí está confirmado es cuándo entra en vigor. Por ello, acá en N+ te decimos qué día comenzará a aplicar el nuevo sueldo diario y mensual.

En semanas recientes, la presidenta de México Claudia Sheinbaum oficializó que el pago mínimo de los trabajadores mexicanos tendrá un incremento, el cual se anunciará en los próximos días, por lo que en notas previas ya te explicamos en cuánto quedaría.

Por esta razón, el tema del salario mínimo 2026 está en boca de los mexicanos, pues estos ya desean conocer el nuevo sueldo base diario y mensual para comenzar a planificar sus gastos de cara al próximo año.

¿De cuánto sería el aumento al salario mínimo 2026?

Actualmente, el sueldo base general está en 278.80 pesos diarios en la mayor parte de México, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN) está en 419.88 pesos diarios, luego de que se aprobara un incremento del 12%.

Para 2026, los analistas ven posible un aumento al salario mínimo del 11%, por lo que el sueldo quedaría en 309.5 pesos al día, lo cual significaría que los trabajadores deberán ganar por encima de los 9,285 pesos al mes.

En el caso de los trabajadores de la Zona Libre de la Frontera Norte, verían un aumento de 46 pesos aproximadamente, con lo que el salario mínimo quedaría en 465.90 pesos diarios, por lo que al mes estarían ganando 13,979.3 pesos.

¿Cuándo entra en vigor el salario mínimo 2026 en México?

Sin importar de cuánto sea el aumento, oficialmente el nuevo salario mínimo 2026 entrará en vigor el jueves 1 de enero del próximo año en México, por lo que a partir de este día comenzará a pagarse el sueldo base diario anunciado por las autoridades mexicanas.

De esta manera, si cobras de forma semanal desde el viernes 2 de enero verás un incremento en tu pago y en caso de que te paguen de manera quincenal, el aumento te llegará el jueves 15 de enero de 2026.

