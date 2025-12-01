¿De Cuánto Era el Salario Mínimo en 2016, 2006 y 1996? Así Ha Aumentado por Zona en México

El 2026 presentará un nuevo escenario económico para los mexicanos, y en ese sentido, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) someterá a discusión de trabajadores y empleadores un aumento para 2026. Para poder tener un comparativo de la evolución del Salario Mínimo en México, en N+ te compartimos los datos de 1996, 2006 y 2016.

De acuerdo con la información que se cuenta hasta el momento, el aumento al Salario Mínimo en 2026 se hará tanto en el general, como el que aplica en la zona libre de la frontera norte (ZLFN).

De hecho, durante un evento en Playa del Carmen, Quintana Roo, Claudia Sheinbaum aseguró que continuarán los aumentos en la paga de trabajadores, como parte de los compromisos del movimiento que la llevó al poder.

En aquel momento, la presidenta de México justificó que "el peso es de las monedas más estables de todo el continente, y además, este año récord en inversión extranjera directa, y récord también en creacionista de empleos en nuestro país".

Video: Sheinbaum Explica Reducción Histórica de la Pobreza y Aumento del Salario Mínimo

Por lo que analistas han hecho sus cálculos y dado proyecciones sobre el crecimiento que vivirá el Salario Mínimo este 2026, e incluso se han dado a conocer fechas tentativas en las que se podría ver reflejado este beneficio económico.

¿De cuánto era el salario mínimo en 2016, 2006 y 1996?

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), en 1996 el salario mínimo diario era de 18.43 pesos, mientras que en el 2006 era de 47.05 pesos diarios 73.04 pesos diarios.

Sin embargo, la cifra de 1996 se debe acotar toda vez que en 1993 entraron en vigor los "nuevos pesos". La Conasami indica que a partir del 1 de enero de ese año, en conformidad con el Decreto por el que se creó una nueva unidad del Sistema Monetario, el salario mínimo general se expresó en nuevos pesos.

De modo que según la tabla de Salarios Mínimos Generales por Áreas Geográficas de la Conasami, el monto real de la paga a trabajadores quedó de la siguiente manera:

1996

Del 1 de enero al 31 de marzo

Área Geográfica A: 20.15

Área Geográfica B: 18.70

Área Geográfica C: 13.79

Del 1 de abril al 2 de diciembre

Área Geográfica A: 22.60

Área Geográfica B: 20.95

Área Geográfica C: 19.05

Del 3 al 31 de diciembre

Área Geográfica A: 26.45

Área Geográfica B: 24.50

Área Geográfica C: 22.50

2006

Del 1 de enero al 31 de diciembre

Área Geográfica A: 48.67

Área Geográfica B: 47.16

Área Geográfica C: 45.81

2016

Zona Geográfica Única 73.04

¿Cómo aplican las zonas geográficas para el Salario Mínimo en México?

El Salario Mínimo estaba dividido en zonas geográficas desde 1986, hasta que se eliminó esta condición el 1 de octubre de 2015, estableciendo un salario mínimo único nacional.

Años antes, a partir del 27 de noviembre de 2012, el área geográfica B se integró al área geográfica A, en tanto que el área geográfica C se conservó sin ninguna modificación.

Fue hasta el 1 de enero de 2019 que se creó la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), región donde se aplicó un incremento especial para mejorar la competitividad laboral respecto de los salarios de Estados Unidos. Y se estableció que la Zona del Salario Mínimo General abarca el resto del país.

Video: Cuanto Incremento el Salario Minimo en este 2025

¿De cuánto es el Salario Mínimo Actual en 2025?

Dado que en la actualidad el Salario Mínimo se divide en dos zonas, los montos quedan de la siguiente forma:

Zona Libre de la Frontera Norte: 419.88 pesos

419.88 pesos Zona del Salario Mínimo General: 278.80 pesos

