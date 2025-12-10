Explosión en Coahuayana: Suman 6 Muertos por Estallido en Michoacán

Suman 6 personas muertas por la explosión de una camioneta en Coahuayana, confirmó hoy, 10 de diciembre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

En contexto: El 6 de diciembre de 2025, una camioneta explotó en las inmediaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

El 6 de diciembre de 2025, una camioneta explotó en las inmediaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán. Por la explosión, suman 6 personas muertas, entre ellas, dos sujetos que iban a bordo de la camioneta y cuatro policías comunitarios.

En un principio, la Fiscalía General de la República (PGR) informó que indagaba el caso como terrorismo, sin embargo, después cambió la línea de investigación a delincuencia organizada.

El martes, 9 de diciembre de 2025, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), descartó que se tratara de un acto terrorista con coche bomba.

Noticia relacionada: Coahuayana, Territorio que Lleva más de Diez Años en Medio de Conflictos Armados

Muere cuarto policía por explosión en Coahuayana

Según los reportes, la noche del 9 de diciembre de 2025, falleció Gustavo Enrique Flores, integrante de la Policía Comunitaria, a los 29 años de edad, en un hospital de alta especialidad, en el municipio de Charo.

Con el deceso de Gustavo Enrique Flores, suman cuatro policías comunitarios fallecidos, mientras que otras seis personas siguen hospitalizadas, luego de la explosión.

Noticia relacionada: García Harfuch Informa Golpe a ‘Los Mayos’: Detienen a ‘Limones’, Pieza Clave de 'Los Cabrera'

Van 180 detenidos en Michoacán, en un mes

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que se lanzó por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, el Gabinete de Seguridad anunció este miércoles la detención de dos personas más, a quienes les aseguraron 120 cartuchos y un vehículo.

Además, el Gabinete de Seguridad destaco -en un comunicado- que del 10 de noviembre al 9 de diciembre de 2025, han sido detenidas 180 personas y se ha asegurado el siguiente material:

76 armas de fuego.

7,620 cartuchos.

384 cargadores.

160 vehículos.

120 artefactos explosivos.

53 kilos de material explosivo.

30 kilos de marihuana.

762 kilos de metanfetamina.

28,800 litros y 15,300 kilos de sustancias químicas para la elaboración de droga sintética.

10 campamentos desmantelados.

30 tomas clandestinas inhabilitadas.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT