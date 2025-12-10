García Harfuch Informa Golpe a ‘Los Mayos’: Detienen a ‘Limones’, Pieza Clave de 'Los Cabrera'

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio un importante anunció hoy, 10 de diciembre de 2025, por un nuevo golpe a Los Mayos; el funcionario informó que en un operativo conjunto, ejecutado en Durango, fue detenido Edgar ’N’, alias Limones, presunto integrante del grupo criminal Los Cabrera.

En redes sociales, García Harfuch destacó que el arresto del Limones “constituye un golpe directo a las redes de extorsión, en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión”, instruida por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

De acuerdo con el secretario García Harfuch, el Limones “era investigado por extorsionar a comerciantes y ganaderos, así como por operar las finanzas del grupo delictivo”.

Momento en que fue detenido el ‘Limones'. Foto: SSPC

El funcionario detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), “identificó operaciones irregulares relacionadas con extorsión y fraude”.

García Harfuch agradeció “la coordinación con el Gobierno de Coahuila, por su activa participación en este caso y en el combate a la extorsión”.

Resultado de labores de inteligencia, en una operación encabezada por @SEMAR_mx, @Defensamx1, @SSPCMexico y @FGRMexico Agencia de Investigación Criminal y con información del Centro Nacional de Inteligencia, fue detenido en Durango Edgar “N”, alias “Limones”, integrante de la… pic.twitter.com/kfqEV5pI8N — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 10, 2025

En el operativo por la detención del Limones participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), de la SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR).

Video: Así Fue el Traslado de Edgar "N", Alías 'Limones'

¿Quién es el Limones?

Edgar Rodríguez Ortiz, alias Limones, es presunto integrante de Los Cabrera Sarabia, grupo afín a Los Mayos, del Cártel del Pacífico.

Edgar ’N’ era el supuesto jefe de plaza en la región Laguna, en Durango y Coahuila.

También secretario de la Organización de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), en Durango.

Limones se encuentra en el segundo nivel de la estructura criminal Los Cabrera, donde presuntamente recibía órdenes de José Luis Cabrera Sarabia, alias El 03 o El 300.

Según las investigaciones, Limones habría recibido depósitos millonarios de origen injustificado y realizó transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero.

Además, participó en la compraventa de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes y juegos de apuesta.

Video: ¿Quién es Edgar ‘N’, alias ‘Limones’, Detenido en Durango?

