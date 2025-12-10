Inicio Nacional Bloqueos en Carreteras Hoy 10 de Diciembre 2025: Puntos Cerrados en Autopistas de México

Bloqueos en Carreteras Hoy 10 de Diciembre 2025: Puntos Cerrados en Autopistas de México

Aquí te decimos dónde hay bloqueos en carreteras hoy o cierres por accidentes

Bloqueo de campesinos en la caseta de Palo Alto, en la Autopista del Sol, en Guerrero

Bloqueo de campesinos en la caseta de Palo Alto, en la Autopista del Sol, en Guerrero. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Si vas a viajar por carretera este miércoles, esta información te interesa; aquí te decimos dónde hay cierres en autopistas de México, así como accidentes o bloqueos hoy, 10 de diciembre de 2025, según los reportes de la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

¿Dónde hay bloqueos carreteros?

A continuación, te decimos dónde hay cierres en las carreteras, ya sea por accidente, manifestación o algún otro incidente que se pueda presentar en las autopistas del país, este miércoles.

Chihuahua

La Guardia Nacional reportó un bloqueo en Chihuahua, donde manifestantes se presentaron en la caseta Cuauhtémoc, de la autopista Chihuahua-Madera, a la altura del kilómetro 69+100.

Puebla

Por su parte, Capufe informó sobre el cierre de la Autopista México-Puebla, con dirección a Puebla, por el incendio de un camión, a la altura del kilómetro 45.

Querétaro

Capufe también reportó el cierre total en a la circulación en la Autopista México-Querétaro, por un accidente en el kilómetro 90, con dirección a Querétaro.

Morelos 

Por mantenimiento, está cerrada la salida a Cuernavaca, en la Autopista México-Cuernavaca, a la altura de la glorieta de la Paloma de la Paz, por cuestiones de mantenimiento. 

