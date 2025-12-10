Bloqueos en Carreteras Hoy 10 de Diciembre 2025: Puntos Cerrados en Autopistas de México

Si vas a viajar por carretera este miércoles, esta información te interesa; aquí te decimos dónde hay cierres en autopistas de México, así como accidentes o bloqueos hoy, 10 de diciembre de 2025, según los reportes de la Guardia Nacional (GN) y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

En N+, todos los días te informamos sobre las marchas del día en Ciudad de México, así como el estado del tránsito en las Autopistas México-Querétaro y México-Puebla. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, plataformas digitales y en vivo, a través de la señal de N+ FORO.

Noticia relacionada: Choque Múltiple por Diésel en Circuito Interior, CDMX, Provoca Caos Vial

¿Dónde hay bloqueos carreteros?

A continuación, te decimos dónde hay cierres en las carreteras, ya sea por accidente, manifestación o algún otro incidente que se pueda presentar en las autopistas del país, este miércoles.

Chihuahua

La Guardia Nacional reportó un bloqueo en Chihuahua, donde manifestantes se presentaron en la caseta Cuauhtémoc, de la autopista Chihuahua-Madera, a la altura del kilómetro 69+100.

#VialidadLibre en #Chihuahua tras presencia de personas cerca de la plaza de cobro Cuauhtémoc en el km 68+000 de la carretera Chihuahua - Madera. Maneje con precaución. pic.twitter.com/umLyBUZUI0 — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 10, 2025

Puebla

Por su parte, Capufe informó sobre el cierre de la Autopista México-Puebla, con dirección a Puebla, por el incendio de un camión, a la altura del kilómetro 45.

Querétaro

Capufe también reportó el cierre total en a la circulación en la Autopista México-Querétaro, por un accidente en el kilómetro 90, con dirección a Querétaro.

Morelos

Por mantenimiento, está cerrada la salida a Cuernavaca, en la Autopista México-Cuernavaca, a la altura de la glorieta de la Paloma de la Paz, por cuestiones de mantenimiento.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT