Marchas HOY 10 de Diciembre de 2025 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones
Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México
Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy miércoles 10 de diciembre de 2025.
Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.
Las autoridades capitalinas esperan 3 marchas, 11 concentraciones, 8 rodadas ciclistas y 9 eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.
Marchas
Cuauhtémoc
07:30 Horas. Se realizará una marcha de Plaza ‘Primo de Verdad’ en José María Pino Suárez y José María Izazaga, Col. Centro Histórico, con destino a:
- Palacio Nacional
- Senado de la República
En el marco de la celebración del “Día Internacional de los Derechos Humanos”, marcharán en defensa de la libertad de culto.
Cuauhtémoc
11:00 Horas. La Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México marchará de la Torre del Caballito con destino a la Secretaría de Gobernación.
En el marco de la celebración del “Día Internacional de los Derechos Humanos” y como parte de la “Acción Global contra la Guerra a los Pueblos Originarios”
Cuauhtémoc
10:30 Horas. La Unidad Nacional Independiente en Resistencia marchará del Monumento a la Revolución con destino a la Secretaría de Gobernación en el marco de la celebración del “Día Internacional de los Derechos Humanos", exigen una mesa nacional de trabajo.
Concentraciones
Cuauhtémoc
11:00 Horas. La Red Nacional de Refugios, A.C. se concentrará en el Monumento a la Revolución, en Plaza de la República, colonia Tabacalera.
En el marco de la celebración del “Día Internacional de los Derechos Humanos”, se manifestarán para exigir la garantía de los derechos humanos de mujeres y niñas.
Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para este 10 de diciembre de 2025, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.
Con información de SSCCDMX
