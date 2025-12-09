Atacan a Policías de Cotija, Michoacán; Matan a un Agente y Hallan Explosivo.

Al menos un agente de Cotija, Michoacán, fue asesinado la noche de este 9 de diciembre, tras un ataque armado contra elementos de la policía municipal, informó la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

En redes, se han difundido videos de una intensa balacera con armas de alto poder, presuntamente en el centro de la alcaldía.

La Guardia Civil Estatal informó que estableció un operativo en la demarcación, donde localizaron un artefacto explosivo que no detonó.

"Reforzamos las labores operativas en el municipio de Cotija, ante una agresión contra elementos de la Policía Municipal, reportándose de manera preliminar un agente fallecido", informó la SSP de Michoacán.

"En el lugar se localizó un artefacto explosivo tipo granada sin detonar, por lo que se activaron los protocolos especializados para su manejo", añadió.

De forma preliminar, reportes locales señalan que se trató de una supuesta emboscada en el municipio localizado en los límites con Jalisco.

La agresión fue poco antes de las 22:00 horas de este martes, según informes iniciales. Al momento, el gobierno de Cotija no ha emitido ningún dato y se desconoce si hubo policías o civiles lesionados.

Violencia por disputa del CJNG y Cárteles Unidos

Cotija ha sido escenario de múltiples hechos de violencia, derivado de la disputa territorial que mantienen en ese municipio células del Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó el año pasado que delincuentes locales de Michoacán usan minas terrestres para evitar el ingreso del llamado cártel de las cuatro letras.

En noviembre de este 2025, el dueño de una huerta de aguacate murió tras explotarle uno de esos artefactos explosivos al caminar en un predio de la comunidad de Plan del Cerro, en el municipio de Cotija.

La víctima fue identificada como Alfonso “N”, de 53 años. De acuerdo con autoridades, la familia del hombre pidió ayuda ante el desconcierto de un día habitual en el que realizaba labores cotidianas.

En diciembre del año pasado, dos militares murieron y cinco más resultaron heridos por la explosión de una mina terrestre, mientras realizaban labores de reconocimiento al sur de Cotija, en un narcocampamento donde hallaron tres cuerpos desmembrados.

