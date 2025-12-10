Bad Bunny Va a las Luchas en la Arena México; Se Pone la de Místico .

Bad Bunny acudió la noche de este 9 de diciembre a una función de la lucha libre en la Arena México, donde acudió portando la máscara de Místico, intentando pasar desapercibido.

La asistencia fue captada por diversos fanáticos en redes sociales y confirmada por el Consejo Mundial de Lucha Libre.

"¡Debi tirar más fotos!", posteó el CMLL en referencia al álbum del puertorriqueño, quien este miércoles 10 de diciembre inicia su gira de conciertos en el país.

El multigalardonado Bad Bunny vivió de cerca La Mejor Lucha Libre del Mundo, vibrando con cada caída y cada llave… ¡y luciendo nada menos que la máscara del Rey de Plata y Oro, Místico!

"Una velada única que confirma que la magia de la Arena México conquista a todo el mundo", indicó el Consejo.

En las imágenes compartidas por el CMLL, así como en videos de seguidores, se observa que Bad Bunny ingresó con su equipo de seguridad, quienes también portaban máscaras.

El artista se sentó en primera fila para presenciar el evento en la llamada "catedral de la lucha libre" mexicana, localizada en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Además de la máscara, llevaba consigo una sudadera negra. Algunos fanáticos si notaron su presencia, pero todo el tiempo fue resguardado para que no se le acercaran, incluso en el área del estacionamiento.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista más escuchado del mundo en Spotify en 2025, acudió para ver la pelea estelar entre Místico y Titán vs. Ángel de Oro y Niebla Roja, según la cartelera oficial. Asimismo, se enfrentaron Máscara Dorada vs Bárbaro Cavernario en una semifinal de match relámpago.

Bad Bunny ganó reconocimiento como luchador al participar en WWE desde 2021, cuando debutó en WrestleMania 37 haciendo pareja con Damian Priest contra The Miz y John Morrison. Su desempeño técnico, incluido un Canadian Destroyer, sorprendió a críticos y aficionados.

Su prestigio creció en Backlash 2023, celebrado en Puerto Rico, donde enfrentó a Damian Priest en una San Juan Street Fight. La lucha incluyó intervenciones de figuras como The Judgment Day y LWO, y fue el combate más aclamado del evento.

El boricua es luchador activo de la WWE y llegó a México durante la tarde de este martes como parte de su gira mundial. Se presentará los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre con el tour “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Se prevé que entre 500 mil y 520 mil personas de CDMX, varios estados de la República mexicana e incluso de otros países, asistan a los ocho conciertos. De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco), se espera que los eventos del "conejo malo" generen una derrama económica de al menos 3 mil 228 millones de pesos.

