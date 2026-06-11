De Salma Hayek a Tyla: ¿Qué Famosos Fueron a la Inauguración del Mundial 2026?

Te contamos qué famosos fueron al Estadio Sede CDMX para celebrar la inauguración del Mundial 2026 en el partido entre México y Sudáfrica

Salma Hayek en el Estadio Sede CDMX¿Qué famosos estuvieron en la inauguración del Mundial 2026? Foto: Reuters

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La inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Sede CDMX contó con la participación y la presencia de celebridades como Salma Hayek, J Balvin, Tyla y Saúl Canelo Álvarez

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