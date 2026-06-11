De Salma Hayek a Tyla: ¿Qué Famosos Fueron a la Inauguración del Mundial 2026?

Este 11 de junio volvió el Mundial a México. En el Estadio Sede CDMX múltiples celebridades nacionales e internacionales se congregaron para celebrar la inauguración del mundial. Te contamos qué famosos estuvieron presentes en la ceremonia y en las gradas.

Salma Hayek, J Balvin y Tyla inaguruan a nivel de cancha

A nivel de cancha, la inauguración del Mundial 2026 convocó a varias figuras de relevancia internacional. Acompañada de fuegos artificiales, fue Salma Hayek la responsable de dar la bienvenida en el Estadio Sede CDMX:

“Los mexicanos estamos muy honrados de que sea aquí donde comienza el primer partido de esta maravillosa tradición que nos une a todos”.

En el espectáculo musical, la inauguración fue el pretexto idóneo para reunir a artistas como J Balvin. También estuvo presente Maná, autores de la ya inolvidable “Oye, Mi Amor”.

En cuanto a los himnos nacionales, estos fueron interpretados por Alejandro Fernández, del lado mexicano, y Tyla, por parte de Sudáfrica.

Otro momento inolvidable de la inauguración ocurrió cuando Belinda acompañó a Los Ángeles Azules.

Por supuesto, el momento cumbre de la inauguración fue con la actuación de Shakira, que interpretó “Dai Dai” al lado de Burna Boy.

Famosos en las gradas

Pero también hubo famosos en las gradas. Entre los asistentes al Estadio Sede CDMX estuvieron presentes Saúl “Canelo” Álvarez y su esposa, Fernanda Gómez.

También estuvo presente la actriz Jacqueline Bracamontes, que acudió al partido entre México y Sudáfrica acompañada de su marido, Martín Fuentes, y sus hijas.

Otro más que compartió que se encontraba en las gradas fue Sebastián Zurita, quien publicó imágenes del Estadio Sede CDMX en su cuenta de Instagram. Jaime Camil también estuvo presente en el estadio al sur de la capital.