"No Fue un Coche Bomba” en Coahuayana y No Se Descartan Líneas de Investigación: García Harfuch

En la Mañanera del Pueblo de hoy, 9 de diciembre de 2025, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Gabinete de Seguridad abordó el tema de Coahuayana, en el estado de Michoacán, donde un coche detonó cerca a las instalaciones municipales.

En ese sentido, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, explicó que los avances del caso corresponden, por ahora a la información presentada por la Fiscalía de Michoacán el pasado domingo. Señaló que, tras atraer el caso, la Fiscalía General de la República (FGR) realizará nuevos peritajes y no se descartan las líneas de investigación.

Harfuch aclaró que el vehículo no fue abandonado para detonar posteriormente, sino que viajaban dos personas a bordo, quienes ingresaron al municipio, se estacionaron frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria y, en ese momento ocurrió la explosión, por ello, especificó que no se trató de un coche bomba.

Se van a hacer peritajes para determinar qué pasó, porque no fue un vehículo, digamos un coche bomba que hayan dejado, y que después haya detonado sino hay un conductor y una persona adicional que ingresan.

Omar García Harfuch afirma que buscan control territorial y que no se trató de terrorismo

El titular de la SSPC también explicó que la mayoría de los grupos delincuenciales buscan control territorial con el fin de ampliar las actividades en trasiego de drogas y extorsión. La células son afines al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Tepalcatepec y Cárteles Unidos.

Asimismo, detalló que la explosión del carro en Coahuayana no se trató de terrorismo, sino que fue un acto para el control territorial: "Se descarta terrorismo tanto por ley mexicana como por internacional".

¿Qué pasó en Coahuayana?

De acuerdo con el fiscal estatal, Carlos Torres Piña, y autoridades de Gobernación, la explosión se registró el pasado sábado 6 de diciembre sobre la avenida Rayón, en el centro de la localidad. Entre las víctimas se identificó a dos integrantes de la Policía Comunitaria, así como al conductor del vehículo utilizado para transportar los explosivos.

La explosión sucedió a unos metros de la alcaldía, dejó como saldo 5 víctimas mortales y al menos 12 heridos. En la conferencia de prensa matutina del pasado lunes 8 de diciembre de 2025, la presidenta de México precisó que las investigaciones siguen, en N+ te detallamos lo que mencionó: Sheinbaum Espera que FGR Explique Qué Pasó en Coahuayana luego de Explosión de Camioneta.

Torres Piña informó que mantiene comunicación con la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, así como con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con el fin de coordinar las acciones de investigación. Indicó que los avances se darán a conocer conforme se obtenga información oficial.

